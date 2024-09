Am 11. November findet der große Laternenumzug durch den Stuttgarter Neckarpark statt.

Im vergangenen Jahr war die Premiere ein großer Erfolg mit rund 8.000 Laternenläuferinnen und -läufern. Vom Mercedes-Benz Museum geht es auch 2024 wieder ins Stadion des VfB Stuttgart. Dort gibt es ein buntes Programm unter anderem mit Lichtpuppen und dem Singen von Laternenliedern. Die Teilnahme ist kostenlos, zur besseren Planung wird um eine verbindliche Anmeldung bis zum 10. November unter vfb.de gebeten.

Der Neckarpark leuchtet am 11. November nach Sonnenuntergang wieder im Schein von tausenden bunten Lichtern: Das Mercedes-Benz Museum lädt gemeinsam mit dem VfB Stuttgart und dessen Fritzle-Club, der Elternzeitung Luftballon sowie dem Radiosender Die Neue 107.7 zum zweiten Mal zum Laternenumzug ein. Die Premiere 2023 hat Maßstäbe gesetzt. Es war der größte Laternenumzug der gesamten Region mit rund 8.000 Teilnehmern.

Los geht es am Museum um 17 Uhr mit der Begrüßung durch Museumsdirektorin Bettina Haussmann und Maskottchen Carlotta. Von der Bühne am Mercedes-Benz Museum startet der große Laternenumzug dann in Richtung Stadion. Angeführt wird er von zwei Lichtfiguren auf Stelzen, bekannt als »Dundu – The Giants of Light«. Mit dabei sind natürlich auch wieder die Maskottchen Carlotta (Mercedes-Benz Museum), Fritzle (VfB Stuttgart) und Luftikus (Elternzeitung Luftballon).

Die Route ist so gewählt, dass sie sich für Familien mit kleinen Kindern gut bewältigen lässt. Sie führt vom Museum über dessen Außengelände und

vorbei an den VfB-Trainingsplätzen. Der Einlauf ins Stadion findet in diesem Jahr vor der legendären Cannstatter Kurve statt.

Das Programm des großen Finales wird von Stadionsprecher Holger Laser moderiert, Dundu begeistert mit einer Lightshow, die Singer-Songwriterin Pauline tritt auf, und es ist ein Interview mit einer Legende des VfB geplant. Schließlich singen alle Teilnehmer gemeinsam mit Pauline bekannte Laternenlieder.

Das Programm

17 Uhr: Beginn des Events vor dem Eingang des Mercedes-Benz Museums

17.30 Uhr: Start des Umzugs

18 Uhr: Programm im Stadion des VfB Stuttgart, u. a. mit:

Lightshow »Dundu – The Giants of Light«

Singer-Songwriterin Pauline

Interview mit VfB-Legende

18.30 Uhr: Gemeinsames

Laternenlieder-Singen

19 Uhr: Speisen und Getränke auf der Gegentribüne

19.30 Uhr: Veranstaltungsende

Laternenumzug

durch den Stuttgarter Neckarpark

Mo. 11. November, ab 17 Uhr,

Mercedes-Benz Museum,

Stuttgart,

Anmeldung unter:

www.mercedes-benz.com/laternenumzug