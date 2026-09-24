LGS-Jubiläumsjahr in Öhringen: 10 Jahre Hohenloher Scheune, 03. und 04.10.26

Noch bis zum offiziellen Ende des Jubiläumszeitraums am 9. Oktober stehen in der Stadt besondere Highlights auf dem Programm. Unter dem ­bekannten Motto »Öhringen blüht weiter« bildet das Hohenloher Scheunenfest am 3. und 4. Oktober einen der stimmungsvollsten Höhepunkte ­dieses ­Finales. Die Hohenloher Scheune feiert ­dabei ihr ganz persönliches 10-jähriges Jubiläum. Einst als Highlight im Rahmen der Landesgartenschau 2016 entstanden, ist sie heute aus dem Stadtleben nicht mehr wegzudenken. Die Öhringerinnen und Öhringer schlossen die Scheune schnell ins Herz und wollten sie sich nach dem Ende der LGS keinesfalls nehmen lassen. Heute erfreut sich die Hohenloher Scheune bester Beliebtheit und wird von Bürgern wie Gästen hervorragend angenommen.

Neben einem bunten Programm gibt es am Samstag von 13 bis 17 Uhr tolles Kürbisschnitzen. Für beste musikalische Unterhaltung sorgen ab 12 Uhr die Jazzophonics, bevor ab 17 Uhr die Lazy Monkeys die Bühne übernehmen. Der zweite Festtag steht im Zeichen der regionalen Musiktradition. Neben einer Ballonmodellage XXL mit Kinder-Zaubershow erwartet die Besucher ab 11 Uhr ein abwechslungsreicher Tag der Musikvereine: Um 11 Uhr ist der TSG Musikzug zu hören um 13 Uhr spielt die Stadtkapelle Öhringen und 15.30 Uhr der Musikverein Michelbach.

Gemeinschaftlicher Genuss und Festprogramm beim Scheunenfest: Kulinarisch steht das Jubiläumswochenende ganz im Zeichen der Gemeinschaft: Die Hohenloher Scheune wird an diesem Festwochenende von allen Scheunenwirten zusammen betrieben. Jeder Scheunenwirt steuert dabei einen ausgewählten Wein bei, sodass die Gäste aus einer Vielfalt feiner regionaler Weine wählen können. Für das passende leibliche Wohl und köstliche Speisen sorgt die Weinstube Borth. Zusätzlich verwöhnen am Samstag der Förderverein ­Limespark Grundschule und am Sonntag die Landfrauen Michelbach mit Kaffee Kuchen die Gäste.

Programm:

Sa. 3. Oktober, 11 bis 22 Uhr

12 Uhr: Jazzophonics

17 Uhr: Lazy Monkey

So. 4. Oktober, 11 bis 20 Uhr: Tag der Musikvereine

11 Uhr: TSG Musikzug

13 Uhr: Stadtkapelle Öhringen

15.30 Uhr: Musikverein Michelbach

Hohenloher Scheunenfest, Sa. 3. und So. 4. Oktober, Hohenloher Scheune, Öhringen, www.oehringen.de/jubilaeum