Lichtensterner Weihnachtsmarkt (28. & 29.11.26)

Wenn der Duft von Weihnachten in der Luft liegt, lädt die Evangelischen Stiftung Lichtenstern wieder zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Am ersten Adventswochenende erwartet die Besucherinnen und Besucher eine festliche Atmosphäre mit musikalischer Begleitung und vielfältigen Köstlichkeiten. In dem stimmungsvollen, überdachten Ambiente lässt sich die Adventszeit wunderbar genießen. Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren handgemachte Arbeiten aus Holz, Papier und Ton, sowie Strick- und Stoffwaren. Dazu wartet eine Vielzahl an selbst zubereitete Speisen, sowie eine Auswahl an Punsch- und Glühweinspezialitäten auf die Gäste.

Sa. 28. & So. 29. November, 14 bis 19 Uhr, Klosterscheune & Klosterkirche Lichtenstern (Löwenstein), www.lichtenstern.de