Lichtensterner Weihnachtsmarkt, 29. & 30.11.25

Am ersten Adventswochenende wird das ehemalige Klostergelände der Evangelischen Stiftung Lichtenstern wieder zum stimmungsvollen Schauplatz des traditionellen Weihnachtsmarktes – wie immer mit ganz viel Herz, kulinarischen Highlights und Musik! Zum ersten Mal seit langem findet der Weihnachtsmarkt in der neu errichteten Klosterscheune statt. Diese bietet den Besucherinnen und Besuchern eine überdachte, wettergeschützte Umgebung. Zahlreiche Einrichtungen der Stiftung sowie weitere Aussteller*innen präsentieren handgemachte Arbeiten aus Holz, Papier und Ton, sowie Strick- und Stoffwaren. Dazu gibt es eine Vielzahl an selbst zubereitete Köstlichkeiten: von Grillwürsten und Raclette-Käsebrot bis hin zu Crêpes und türkischen Spezialitäten. Am Sonntag wird es melodisch: Parallel zum Weihnachtsmarkt in der Klosterscheune gibt es „Musik der Klosterkirche“.

Sa. 29. und So. 30. November, 14 bis 19 Uhr, Klosterscheune & ­Klosterkirche Lichtenstern (Löwenstein), www.lichtenstern.de