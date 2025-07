Lichterfestival Stuttgart, 12.07.25

Magische Lichtinstallationen, mitreißende Musik und fröhliches Kinderlachen: Am Samstag, 12. Juli, verwandelt das 73. Stadtwerke Stuttgart Lichterfestival den Höhenpark Killesberg wieder in ein farbenfrohes Lichtermeer.

Unter dem neuen Namen »Lichterfestival« wird das Event viele Jugendliche, Familien, treue Lichterfest-Fans und viele mehr in eine der schönsten Parkanlagen Stuttgarts locken. Höhepunkt wird die große Lichterfestival-Show mit Drohnen, Licht und Feuerwerk sein, die der mehrfache Pyro-Weltmeister

Expand Foto: in.Stuttgart/Basti Kaspar

Joachim Berner eigens für den Abend konzipiert hat. Bereits ab 16 Uhr ist für die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher einiges geboten. Bei hoffentlich sonnigem Wetter können sich Familien auf Seifenblasenkünstler, einen Wasser- und Erlebnisspielplatz, Hüpfburgen sowie viele Mitmach- und Bastelaktionen freuen. Auf insgesamt vier Bühnen treten unterschiedliche Live-Bands sowie angesagte DJs auf und sorgen für echte Festival-Stimmung. Die Bühne am Stangenwald wird dieses Jahr erstmals zur STELP Bühne. Die gemeinnützige Organisation aus Stuttgart macht sich für eine gerechtere Welt stark und hat bereits viele Hilfsprojekte erfolgreich umgesetzt. Und wenn schließlich die Dämmerung über dem Höhenpark hereinbricht, erwacht im Zauberwald eine magische Fantasiewelt aus Licht und Farben zum Leben, die nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringt. Feiern und tanzen macht hungrig und durstig. Deshalb warten viele Gastrostände und Foodtrucks mit einem abwechslungsreichen Angebot auf die Gäste. Gemeinsam mit den Stadtwerken Stuttgart entwickelt sich das Lichterfestival von Jahr zu Jahr in Sachen Nachhaltigkeit stetig weiter. Stromsparende LEDs, die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über das KombiTicket, ein umfangreiches Abfallkonzept sowie zwei Safer Spaces sind nur wenige Beispiele für die ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsmaßnahmen beim Lichterfestival. Neben dem Zukunftsticket, bei dem man freiwillig ein Euro Aufpreis für ein nachhaltiges Projekt in Stuttgart zahlt, wird es erstmals ein Gruppenticket für fünf Erwachsene geben, bei dem jeder 10 Prozent zum regulären Vorverkaufspreis spart.

Lichterfestival Stuttgart, Sa. 12. Juli, 16 Uhr, Höhenpark Killesberg, Stuttgart, alle Infos, Tickets & Termine: www.stadtwerke-lichterfestival.de, www.facebook.com/stadtwerkestuttgartlichterfestival, www.instagram.com/stadtwerkelichterfestival