Ende August feiert Schwäbisch Hall die Nacht der Nächte: Der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich am Samstag, den 30. August 2025 beim Sommernachtsfest in ein Meer aus Lichtern. Fantasievoll beleuchtete Bodenornamente und bunte Lampions in den Bäumen sorgen für einen atemberaubenden Lichterglanz und erhellen die Nacht. Zusätzlich zum Lichtspektakel wird auch abwechslungsreiche Musik auf drei Bühnen geboten.

Ab 18 Uhr werden die Eingänge am Festsamstag geöffnet. Bereits zur selben Zeit startet »Andy ­Wilsing« und begeistert mit akustischer Musik auf der hinteren Bühne. Ab 20 Uhr, mit dem Erstrahlen der ersten Lichter, bringt die Coverband »SNOW« die gesamte Bandbreite der Party Hits auf den ­Unterwöhrd. Auf der Bühne am Anlagencafé sorgt der SWR3 DJ unter dem Motto »90er« für Stimmung und eine Nacht voller Tanz. Ab 21.30 Uhr erhellen die Haller Sieder beim traditionellen Fackeltanz das Grasbödele, während die Lichterbecher und ­farbigen Lampions in der anbrechenden Dunkelheit ihren vollen Zauber entfalten können. Darüber hinaus sorgen Verzehrstände an verschiedenen Plätzen auf dem Festgelände die Besucherinnen und Besucher mit allerhand Köstlichkeiten.

Freitagabend ohne Lichtermeer: Bereits am Freitag, 29. August, können Gäste das Festwochenende mit Live-Musik auf der Bühne auf dem Unterwöhrd einläuten. Ab 17 Uhr sind die Verzehrstände ­geöffnet, ab 20 Uhr kann getanzt werden, der ­Eintritt ist frei. Der Freitagabend findet ohne Lichtermeer statt.

Jubiläumskonzert Großer Siedershof: Zum Ausklang am Sonntag, den 31. August, spielt der Große Siedershof sein alljährliches Frühschoppenkonzert. In diesem Rahmen findet das diesjährige Jubiläumskonzert des Großen Siedershof zusammen mit befreundeten Spielmannszügen anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Großes Siedershof seit der Wiedergründung statt.

Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Tourist Information, Tel. 0791 751-600 oder an der Abendkasse erworben ­werden. Im Vorverkauf sichert man sich nicht nur attraktive Ermäßigungen, es ­lassen sich auch Wartezeiten an den Abendkassen vermeiden.

Sommernachtsfest, Fr. 29 und Sa. 30. August, Stadtpark, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de/sommernachtsfest