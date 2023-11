Lichterwelten Bad Mergentheim

Stimmungsvolle Licht-Inszenierungen, märchenhaft geschmückte Altstadtfassaden, gemütliche Märkte – dazu eine internationale Circus-Gala, eine rasante Eisbahn und die Premiere des Winter Street Food Festivals: Bad Mergentheim verzaubert bis ins neue Jahr hinein mit seinem »Lichterwelten«-Programm.

Vom 14. bis 17. Dezember (Donnerstag bis Sonntag) lockt die stimmungsvolle Kulisse warm leuchtender Buden vor geschmücktem Fachwerk zum Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt. Der lädt zum Stöbern, Genießen und Entdecken in einem besonderen Ambiente ein. Rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller versammeln sich auf dem Marktplatz und in der Burgstraße. Mit seiner abgestimmten Mischung aus kulinarischen Weihnachtsmarkt-Klassikern, neuen Entdeckungen und kunsthandwerklicher Qualität ist er wenige Tage vor dem Fest der gemütliche Treffpunkt für Menschen aller Generationen.

Da Bad Mergentheim die Stadt der kurzen Wege ist, lässt sich der Weihnachtsmarkt-Besuch mit weiteren Streifzügen durch die beeindruckenden »Lichterwelten« verbinden. So erwartet Besucherinnen und Besucher direkt angrenzend in der ebenfalls beeindruckenden Kulisse des Schlosshofes der »Winterzauber« mit großer Echt-Eisbahn und eigenem Hüttendorf (10. November bis 7. Januar). Von dort erreicht man über den Schlosspark in wenigen Minuten den Kurpark, wo das faszinierende »Winterleuchten« für weitere stimmungsvolle Momente sorgt (1. Dezember bis 31. Januar).

Weitere Veranstaltungs-Highlights sind der 4. Main-Tauber Weihnachtscircus mit international besetzter Spitzen-Gala (22. Dezember bis 7. Januar) und die Premiere des ersten Winter-Street-Food-Festivals in der Innenstadt (20. bis 21. Januar). Seit vielen Jahren ist das sommerliche Street Food Festival eine feste und beliebte Größe im städtischen Veranstaltungskalender. Nun wird es erstmals eine zusätzliche Winter-Edition des Festivals geben. Neben außergewöhnlichen Leckereien verspricht die Winter-Ausgabe eine besonders atmosphärische Illumination der Food-Trucks und Stände. Streetfood aus aller Herren Länder und ausgewähltes Craft Beer sowie zur Witterung passende Heißgetränke lassen keine Wünsche offen. Wie immer umfasst die Genuss-Vielfalt auch vegane und vegetarische Speisen. Geöffnet ist am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Auch in diesem Winter gibt es wieder eine Reihe von Themenführungen, die immer freitags stattfinden. Insgesamt sechs spannende Formate – teilweise ganz neu – wurden dafür konzipiert: die Nachtwächter-Führung, die Poesie-Führung, der Rundgang unter dem Motto »Mergentheimer Sagen und Mythen«, die Altstadtführung mit der Taschen-

lampe, die Laternenführung und die »Führung der Sinne«. Und schließlich startet im neuen Jahr auch die neue Kleinkunst-Saison im Kulturforum. Den Anfang macht Yves Macak mit seinem Programm »R-Zieher – echt jetzt?«.

