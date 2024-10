Lichterwelten Bad Mergentheim

Stimmungsvolle Illuminationen in Altstadt und Parks, gemütliche Märkte: Bad Mergentheim verzaubert mit seinen »Lichterwelten«. Unter diesem Motto rahmen die Stadt sowie verschiedene Institutionen und Veranstalter ein prall gefülltes Winterprogramm bis ins neue Jahr hinein. Den Bad-Mergentheim-Besuch zum Erlebnis machen diesmal unter anderem die exklusiven »Foto-Points«, die von der Kurverwaltung im Kurpark sowie von der Stadt auf dem Deutschordenplatz angeboten werden. Die großen Licht-Skulpturen schaffen nicht nur besondere Momente – hier lassen sich auch eindrucksvolle Fotos und Selfies kreieren.

Inzwischen fast schon Klassiker sind die wöchentlichen »Lichterwelten«-Führungen nach Einbruch der Dunkelheit. Hier sind die Teilnehmenden zum Beispiel mit Taschenlampe oder Laterne unterwegs. Wer es noch spektakulärer mag, bekommt beispielsweise »Feuerzauber« im Markelsheimer Weinberg geboten. Der erste Vorbote der Weihnachtszeit ist der »Weihnachtsbasar« im Kulturforum der Stadt. Er versammelt vom 22. bis 24. November (Freitag bis Sonntag) wieder Kunsthandwerk, Filigranes und Regionales in einem erlesenen Ensemble. Der große Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt findet an gleich zwei Wochenenden statt (jeweils Donnerstag bis Sonntag): vom 5. bis 8. Dezember sowie vom 12. bis 15. Dezember. Am 6. Dezember kommt natürlich der Nikolaus und außerdem ist der märchenhafte Walk-Act »Monsieur Chocolat« mit seinem Choco-la-mat wieder auf dem Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt unterwegs.

Da Bad Mergentheim die Stadt der kurzen Wege ist, lässt sich der Weihnachtsmarkt-Besuch mit weiteren Streifzügen durch die beeindruckenden »Lichterwelten« verbinden. So erwartet Besucherinnen und Besucher direkt angrenzend in der ebenfalls beeindruckenden Kulisse des Schlosshofes der »Winterzauber« mit großer Echt-Eisbahn und eigenem Hüttendorf (8. November bis 6. Januar). Weitere Veranstaltungs-Highlights sind der 4. Main-Tauber Weihnachtscircus mit international besetzter Spitzen-Gala (21. Dezember bis 6. Januar) und das Street-Food-Festival in der Innenstadt (17. bis 19. Januar). Die Winteredition dieses beliebten Sommer-Klassikers feierte im vorangegangenen Winter mit Feuershow, besonderen Heiß-Getränken und internationalen Leckerbissen eine gefeierte Premiere. Den Anspruch als Genießer-Stadt unterstreicht Bad Mergentheim zudem mit der Kulinarischen Bustour im Oldtimer (7. und 8. Februar) sowie einem speziellen Dinner-Angebot zum Valentinstag (14. Februar), das dem Winter-Motto gemäß natürlich ein »Candle-light-Dinner« sein wird. Mit dem »Sternegucken«, das große Teleskope auf dem Marktplatz versammelt, enden die Lichterwelten am 7. März.

Nähere Informationen zu den genannten und vielen weiteren Veranstaltungen sowie der weihnachtlichen Kurstadt sind im Internet unter

www.bad-mergentheim.de/lichterwelten zu finden.