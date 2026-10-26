Lichterwelten: Neue Akzente beim Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt

Vom 3. bis 6. Dezember sowie vom 10. bis 13. ­Dezember (jeweils Donnerstag bis Sonntag) ­verwandelt sich die historische Altstadt von Bad Mergentheim wieder in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Vor der Kulisse festlich geschmückter Fachwerkhäuser und eingebettet in die beliebten »Lichterwelten« lädt der Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt an zwei Adventswochenenden zum Bummeln, Genießen und Verweilen ein. Mit warm leuchtenden Buden, liebevoller Dekoration und ­einem abwechslungsreichen Angebot erstreckt sich der Weihnachtsmarkt vom Marktplatz über die Burgstraße bis hin zum Deutschordenplatz vor dem Residenzschloss. Täglich von 12 bis 20 Uhr ­erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Adventserlebnis für die ganze Familie. Der Weihnachtsmarkt präsentiert sich 2026 noch größer. Im Vergleich zum Vorjahr konnten zusätzliche Beschickerinnen und Beschicker gewonnen werden, sodass noch mehr Stände für Vielfalt und neue Entdeckungen sorgen. Das Angebot reicht von hochwertigem Kunsthandwerk über traditionelle Weihnachtsartikel bis hin zu kulinarischen Spezialitäten. Auch für die jüngsten Gäste gibt es viel zu entdecken: Ein Kinderkarussell sorgt für leuchtende Augen und weihnachtliche Freude. Wieder dabei ist zudem die große Veranstaltungsbühne vor dem Alten Rathaus, auf der ein abwechslungsreiches Programm für zusätzliche weihnachtliche Atmosphäre sorgen wird.

Besonders reizvoll ist die Einbettung des Weihnachtsmarktes in die Bad Mergentheimer »Lichterwelten«. Die festlich illuminierte Kurstadt begeistert auch vor und nach der Veranstaltung mit zahlreichen Lichtinstallationen und stimmungsvoller Dekoration. Ein fester Bestandteil des Programms sind inzwischen die beliebten »Lichterwelten«-Führungen nach Einbruch der Dunkelheit. Ausgestattet mit Taschenlampen oder Laternen entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die besonderen Lichtinszenierungen der Stadt aus einer neuen Perspektive. Wer seinen Besuch in Bad Mergentheim verlängern möchte, darf sich auf weitere winterliche Höhepunkte freuen. Bereits ab dem 6. November öffnet der »Winterzauber« auf dem Volksfestplatz in der Arkau. Die größte Echt-Eisbahn der Region präsentiert sich weiterhin komplett überdacht und bietet damit wetterunabhängigen Eislaufspaß für Groß und Klein. Ein weiterer Höhepunkt der Weihnachtszeit folgt ab dem 18. Dezember mit dem Main-­Tauber Weihnachtscircus Bad Mergentheim.

Der Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt verbindet Tradition, Genuss und Erlebnis in einzigartiger Atmosphäre. Mit seinem gewachsenen Angebot, neuen Ausstellern und attraktiven Begleitveranstaltungen lädt er Einheimische wie Gäste aus der gesamten Region dazu ein, die Vorfreude auf Weihnachten gemeinsam zu genießen.

Öffnungszeiten: Do. 3. bis So. 6. Dezember, Do. 10. bis So. 13. Dezember, jeweils 12 bis 20 Uhr.

Mehr Infos unter: www.bad-mergentheim.de