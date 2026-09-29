Lieblingsstücke, die Geschichten erzählen: Der kunst & design markt im Im Wizemann (10. &11.10.26)

Zwei Tage, 140 kreative Köpfe und unzählige Lieblingsstücke: Am 10. und 11. Oktober 2026 kommt der kunst & design markt zurück nach Stuttgart und verwandelt das Im Wizemann in einen Treffpunkt für alle, die besonderes Design, handgemachte Produkte und bewusste Herstellung schätzen. Besucher*innen erwartet eine vielfältige Auswahl an Produkten von jungen Labels, Designer*innen und Manufakturen.

Das Angebot reicht von Mode, Schmuck, Kunst und Papeterie bis hin zu Keramik, Interior und Kulinarik – alles bewusst gefertigt, oft regional produziert und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Neben internationalen Labels zeigen auch lokale Macher*innen, wie Manjula Keramik, Perlenpool und Mörfi Tattoo, wie viel kreatives Potenzial direkt vor der Haustür liegt.

Der kunst & design markt ist weit mehr als nur ein Ort zum Einkaufen: Besucher*innen können die Menschen hinter den Produkten persönlich kennenlernen, ihre Geschichten erfahren und diese vor dem Kauf in der Hand halten. Viele der Ausstellenden haben weder einen eigenen Laden noch einen großen Onlineshop, umso wichtiger ist der direkte Austausch vor Ort.

„Der kunst & design markt soll Menschen zusammenbringen, die besondere Produkte und bewusstes Einkaufen schätzen“, sagt Tobias Waclawczyk, Geschäftsführer des kunst & design marktes. „Uns ist wichtig, kleinen Labels eine Plattform zu geben und zu zeigen, wie viel Leidenschaft und Arbeit hinter ihren Produkten steckt.“

Neben den vielen Ständen gibt es vor Ort außerdem Streetfood, Drinks, kreative Workshops und entspannte Musik. Das Im Wizemann bietet mit seiner industriellen Architektur und der Lage am Rosensteinpark den perfekten Rahmen zum Stöbern, Einkaufen und Verweilen.

Der kunst & design markt findet bereits zum 18. Mal in Stuttgart statt und hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Anlaufstelle für kreative Labels, handgemachtes Design und bewussten Konsum entwickelt. Wer auf der Suche nach neuen Lieblingsstücken ist oder in die Welt der Ideen, Materialien und Geschichten eintauchen will, sollte sich das Wochenende vormerken.

kunst & design markt Stuttgart

Datum: 10.–11. Oktober 2026

Öffnungszeiten Samstag: 11–19 Uhr, Sonntag: 11–18 Uhr

Ort Im Wizemann, Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Ticketpreis 7 € für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren frei

alle Infos unter: kunst-designmarkt.at/stuttgart und auf Instagram oder Facebook