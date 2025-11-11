Lions Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt Eberbach, 15. & 16.11.25

Der jährlich stattfindende Kreativmarkt des Lions Clubs Eberbach, findet im November in der Stadthalle Eberbach statt. Präsident Prof. Dr. Stefan Leukel und Bürgermeister Peter Reichert werden den Markt eröffnen. Auf über 1000 Quadratmetern präsentieren über 60 Aussteller kreatives Kunsthandwerk. Während viele Aussteller langjährig mit dabei sind, wird es auch neue geben: Von Kunsthandwerk, Glas- und Porzellanartikeln, über Schmuck, Mineralien, Naturkosmetik, Honig, Bilder, Fotos und Karten, Mode aus Seide, Wolle oder Leder, Stofftiere, Taschen und vieles mehr gibt es zu entdecken. Die Veranstaltung ist eine Einstimmung auf die bevorstehende Adventszeit. Besucher können den Handwerkern über die Schulter sehen oder ins Gespräch kommen. Der kleine Hunger kann mit Snacks, hausgemachtem Kuchen, Kaffee und weiteren Getränken gestillt werden.

Sa. 15. bis So. 16. November, jew. 10 bis 17 Uhr, Stadthalle Eberbach, www.eberbach.de