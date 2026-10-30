Lions-Kreativmarkt in Eberbach (14. & 15.11.26)

Über 60 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren sich im großen Saal, dem Foyer und der Empore auf über 1.000 qm. Die Vielfalt reicht von traditioneller Handwerkskunst bis zu neuen, kreativen Ideen. Das breite Angebot stimmt auch auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Man hat die Möglichkeit, den Handwerkern und Künstlern über die Schulter zu schauen und mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Für die Bewirtung sorgt der Lions Club Eberbach mit hausgemachtem Kuchen, Kaffee, anderen Getränken und kleinen Snacks, die im Foyer angeboten werden. Die Mitglieder des Lions Clubs freuen sich auf eine breite Resonanz und viele Besucher des Kreativmarkts.

Sa. 14. & So. 15. November, 10 bis 17 Uhr, Stadthalle Eberbach

www.lionsclub-eberbach.de