LiteraKur: Landesfestival in Bad Mergentheim, bis 11.10.26

Noch bis 11. Oktober ist die Stadt Bad Mergenteim Schauplatz der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage. Das Festival unter dem Motto »LiteraKur« wartet im Endspurt noch mit einigen Höhepunkten auf – darunter der Besuch einer Nobelpreisträgerin.

Ute Krause ist eine preisgekrönte Autorin und Illustratorin – ihre Bücher begeistern nicht nur Kinder, sondern mindestens ebenso sehr Erwachsene. Ihre Figuren sind schon jetzt moderne Klassiker, allen voran die drei »Muskeltiere« (die Mäuseriche Picandou und Pomme de Terre und die Ratte Gruyère), die gemeinsam aufregende Abenteuer bestehen, oder ganz neu: »Herwig & Elsie«, ein Hase und eine Elefantendame, die sich zusammentun und Freunde werden. Am 6. Oktober, können Kinder ab 6 Jahren (und Eltern natürlich auch) einen Blick hinter in die Werkstatt der Autorin und Zeichnerin werfen. Los geht es um 15 Uhr im Kulturforum.

Expand Foto: Łukasz Giza Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk

Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte: Bei den Literaturtagen in Bad Mergentheim ist am 8. Oktober hoher Besuch zu Gast – die Nobelpreisträgerin für Literatur Olga Tokarczuk stellt ihren fantastischen, humorvollen und etwas schauerlichen Kur-Roman »Empusion« vor – eine meisterhafte Antwort auf Thomas Manns »Zauberberg«. Ihre Übersetzerin Lisa Palmes dolmetscht, Beatrice Faßbender moderiert und kein geringerer als der großartige Schauspieler und Sprecher Johann von ­Bülow liest aus der deutschen Übersetzung. Los geht es um 19 Uhr im Großen Kursaal.

Bernd Begemann ist der vielleicht charmanteste, witzigste und gewitzteste Songwriter deutscher Zunge. Er gilt als Mitbegründer der sogenannten Hamburger Schule und hat Dutzende Platten veröffentlicht. Bernd Begemann ist der geborene Entertainer und eben ein begnadeter Liederschreiber. Darüber, wie er auf Klassiker mit so tollen Titeln wie »Judith, mach deinen Abschluss« oder »Zweimal zweite Wahl« gekommen ist, spricht er am Freitag, 9. Oktober, im derr Hof Holzbronn um 20 Uhr mit Sven Nagel.

Am Samstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr, sind ­Matthias Brandt und Jens Thomas in der TauberPhilharmonie zu Gast. Der eine wurde mal als »Jimi Hendrix des Flügels« bezeichnet und ist ein genialischer Jazzpianist; der andere nicht nur ein überragender Schauspieler, sondern dazu noch Autor und Sprecher – dem man auch dann an den Lippen hängen würde, läse er das Telefonbuch vor. An diesem Abend, keine Sorge, geht es um ein anderes Buch: Robert Blochs Roman »Psycho«, den sich Alfred Hitchcock zur Vorlage für seinen Filmklassiker ­genommen hat. Im Duo bringen Brand und Thomas den Roman ganz neu auf die Bühne. Dabei halten sie sich nicht an ein stures Programm, sondern improvisieren und lassen uns in eine eigene, gruselige Welt eintauchen.

Highlights:

Di. 6. Oktober, Kulturforum : Ute Krause: Muskeltiere, Minus Drei & Co.

Do. 8. Oktober, Großer Kursaal: Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk

Fr. 9. Oktober, derr Hof Holzbronn: Bernd Begemann über richtig gute Songtexte (plus Konzert)

Sa. 10. Oktober, 19.30 Uhr: Psycho mit Matthias Brandt und Jens Thomas

Literaturtage, bis So. 11. Oktober, Bad Mergentheim, Informationen zu allen Veranstaltungen und Tickets unter www.bad-mergentheim.de