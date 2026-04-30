Live im Park: Der Soundtrack zum perfekten Sonnenuntergang, 02.07. bis 03.09.26

Ein Sommer in Fellbach ohne »Live im Park«? Kaum vorstellbar. Das beliebte Open-Air-Format der Stadtwerke Fellbach geht 2026 bereits in die sechste Runde und lädt auch in diesem Jahr wieder zu unvergesslichen Sommerabenden unter freiem Himmel ein. Seit seinem Debüt im Jahr 2019 im Rahmen der Remstal Gartenschau hat sich das Feierabend-Festival weit über die Stadtgrenzen hinaus zu einem beliebten Treffpunkt für Menschen aller Generationen entwickelt. »Es hat sich herumgesprochen, dass unsere kostenlosen After-Work-Festivalabende eine wunderbare Gelegenheit sind, alte Bekannte zu treffen und neue Freundschaften zu knüpfen«, sagt Gerhard Ammon, Geschäftsführer der Stadtwerke Fellbach. An insgesamt zehn Donnerstagen, vom 2. Juli bis 3. September, verwandelt sich der Guntram-Palm-Platz an der Schwabenlandhalle Fellbach wieder in eine Open-Air-Bühne. Geboten wird handgemachte Musik von Künstler unterschiedlichstes Genre, ein abwechslungsreiches Cateringangebot und eine besondere Atmosphäre, die vor allem in den Abendstunden ihren ganz eigenen Zauber entfaltet. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Angebot für Weinliebhaber: Die Fellbacher VDP-Weingüter Aldinger, Heid und Schnaitmann bewirten die Gäste erstmals mit einer exklusiven Auswahl ihrer Prädikatsweine. Auch das Line-up verspricht wieder besondere Momente. In den vergangenen Jahren standen bereits zahlreiche bekannte Künstler wie Eric Gauthier und Matthias Klink auf der Bühne in Fellbach. »Bei der Bandauswahl bleiben wir unserem bewährten Konzept treu: Wir präsentieren nicht nur Bands aus Fellbach, sondern auch aus dem Umland und immer wieder internationale Künstler«, erklärt Sabine Sorg, die für die Planung und gemeinsam mit dem SWF-Team für die Organisation von »Live im Park« verantwortlich ist.

Live im Park, Do. 2. Juli bis Do. 3. September, jeden Do. 18.30 Uhr, Guntram-Palm-Platz, Fellbach, www.stadtwerke-fellbach.de