Ludwigsburger Antikmeile erfreut Sammlerherzen, 26. und 27.09.26

Die Ludwigsburger Antikmeile ist traditionell ein Paradies für Sammler und Liebhaber schöner und besonderer Dinge. Am 26. und 27. September, präsentieren rund 140 Anbieter auf dem Ludwigsburger Marktplatz ein hochwertiges und vielfältiges Angebot. Von antiken Möbelstücken, Spielzeug und Gemälden bis hin zu Uhren und zahlreichen weiteren Raritäten gibt es jede Menge zu entdecken. Auch Technikbegeisterte kommen auf ihre Kosten: Historische Fotoapparate, Telefone und vieles mehr machen die Antikmeile zu einem besonderen Erlebnis für alle, die sich für vergangene Zeiten begeistern. Wer sein Zuhause mit einem besonderen Stück verschönern möchte, findet unter anderem Jugendstil-Leuchter und Biedermeier-Rahmen. Darüber hinaus gibt es englische Kleinantiquitäten, böhmische Glaswaren, französische Keramik, bäuerliche Antiquitäten und hochwertiges Leinen zu entdecken. Ein Highlight ist die Auktion zugunsten eines guten Zwecks. In Kooperation mit dem Auktionshaus Ludwigsburg und dem Markt8 kommen zahlreiche gespendete Antiquitäten unter den Hammer. Die Auktionsstücke können im Markt8 vorab besichtigt werden. Die Auktion findet am Sonntag, 27. September statt. Wer selbst einen besonderen Schatz zu Hause hat, kann diesen auf der Antikmeile von Experten begutachten lassen. Die Besucher haben die Möglichkeit, ihre mitgebrachten oder auf der Antikmeile erworbenen Antiquitäten fachkundig einschätzen zu lassen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Rund um den Marktbrunnen laden verschiedene Gastronomiestände zum Verweilen ein.

Ludwigsburger Antikmeile, Sa. 26. & So. 27. September, 11 bis 18 Uhr, Marktplatz, Ludwigsburg, alle Infos: visit.ludwigsburg.de/antikmeile