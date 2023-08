Ludwigsburger Antikmeile erfreut wieder Sammlerherzen: Kostbares und Kurioses in der Barockstadt

Die Ludwigsburger Antikmeile ist traditionell ein Paradies für Sammler und Liebhaber schöner Dinge. Über 150 Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland präsentieren am Wochenende des 23. und 24. September – jeweils von 11 bis 18 Uhr – ein hochwertiges Angebot auf dem Marktplatz: antike Möbelstücke, Spielzeug, Bücher, Uhren und vieles mehr. Technikbegeisterte werden an Ständen mit historischen Telefonen, Rechen- und Nähmaschinen sicher fündig. Wer sein Zuhause mit etwas Edlem verschönern möchte, findet auf der Antikmeile zum Beispiel Jugendstil-Leuchter. Zu erstehen gibt es außerdem englische Kleinantiquitäten, böhmische Glaswaren oder französische Keramik. Wer es rustikaler mag, kauft bäuerliche Antiquitäten und hochwertiges Leinen. Alte Reklametafeln oder Schiffsantiquitäten verleihen Wohnzimmer oder Küche das gewisse Etwas. Historische Eisenbahnen, Steifftiere und Puppenstubenzubehör erfreuen nicht nur die kleinen Besucherinnen und Besucher. Christoph Adels, Leiter der Abteilung Veranstaltungen bei Tourismus & Events Ludwigsburg, erklärt den Erfolg der Ludwigsburger Antikmeile so: »Wir legen Wert auf eine hohe Qualität der Waren und ein breitgefächertes, wertiges Angebot. Dazu kommt die fantastische Kulisse des barocken Marktplatzes.« Die Rolle, die die Experten der ZDF-Sendung »Bares für Rares« wahrnehmen, wird auf der Ludwigsburger Antikmeile von zwei anderen Experten ausgefüllt: An einem Stand bei der Zentral-Apotheke begutachten sie auf der Antikmeile erworbene sowie mitgebrachte Antiquitäten. So lässt sich schnell herausfinden, woher das Stück kommt, wie alt es ist und wie viel es wert ist. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Rund um den Marktbrunnen und an der Katholischen Kirche gibt es verschiedene Leckereien und Erfrischungen. alh

Ludwigsburger Antikmeile, Sa. 23. & So. 24. September, jeweils 11 bis 18 Uhr, Innenstadt Ludwigsburg, visit.ludwigsburg.de/antikmeile