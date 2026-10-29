Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt erhält europäisches Qualitätssiegel (24.11 bis 22.12.)

Der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt zählt zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg und lockte 2025 rund 820.000 Besucher in die Barockstadt. Angesichts der bereits jetzt ungebrochen hohen Nachfrage gehen die Veranstalter von Tourismus & Events Ludwigsburg davon aus, die Besucherzahl des Vorjahres in diesem Jahr sogar übertreffen zu können.

Mit knapp 160 Ständen bietet der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt auch 2026 eine große Vielfalt an weihnachtlichen Angeboten. Neben dem Marktplatz bleibt der Arsenalplatz ein fester Bestandteil des Marktgeschehens. Nachdem die Stände in der Asperger Straße im vergangenen Jahr aufgrund einer Baustelle weichen mussten, kann die Straße in diesem Jahr wieder in den Weihnachtsmarkt integriert werden. Damit kehrt ein vertrauter Bereich zurück und ergänzt das weihnachtliche Treiben in der Innenstadt. Auf dem Arsenalplatz wurde das Konzept weiterentwickelt: Ein eigener kleiner Kinderbereich lädt Familien zum Entdecken und Mitmachen ein. Ein Kinderkarussell, das beliebte Blübähnle, ein Stand zum Kerzenziehen und ein Süßwarenstand sorgen für zusätzliche Abwechslung. Die festlichen Lichtschweife tauchen den Arsenalplatz erneut in eine stimmungsvolle Atmosphäre und machen ihn zu einem besonderen Anziehungspunkt für Groß und Klein. Eine besondere Anerkennung unterstreicht den Anspruch des Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkts: 2026 wird er mit dem Qualitätssiegel »Excellent European Christmas Market« ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird von der European Excellent Christmas Market Association (EECMA) verliehen und würdigt unter anderem Tradition, Nachhaltigkeit, Erlebnisqualität und das Konzept des Marktes. Für Ludwigsburg ist das Siegel eine besondere Anerkennung des barocken Gesamtkonzepts, das sich harmonisch in das historische Stadtbild einfügt und regionale Identität mit festlicher Atmosphäre und einem vielseitigen Angebot verbindet. »Unser Anspruch ist es, die barocke Kulisse unserer Stadt mit weihnachtlicher Tradition, einem vielfältigen Angebot und besonderen Erlebnissen für unsere Gäste zu verbinden. Dass diese Mischung auch auf europäischer Ebene Anerkennung findet, ist eine schöne Bestätigung für die Arbeit aller Beteiligten,« sagt Christoph Adels, Veranstaltungsleiter bei Tourismus & Events Ludwigsburg.

Auch die beliebte Produktlinie des Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkts wird 2026 wieder angeboten. Sie reicht von lokalem Glühwein, Punschgelees, Bratapfel-Schokolade und Kastanienlebkuchen bis zu Trinkschokolade und Tee. Am Stand von »Visit Ludwigsburg«, den die Weingärtner Marbach betreiben, finden Gäste die eigens für den Weihnachtsmarkt entwickelten Produkte, die sich auch besonders gut als Geschenk eignen.

Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt

Di. 24. November bis Di. 22. Dezember, Markt & Arsenalplatz, Ludwigsburg

Marktplatz: täglich 11 bis 21 Uhr,

Arsenalplatz: So. bis Do. 11 bis 22 Uhr, Fr. & Sa. 11 bis 23 Uhr,

alle Infos: visit.ludwigsburg.de