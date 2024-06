Ludwigsburger Kinderfest mit buntem Programm

Am Sonntag, 7. Juli, verwandelt sich die Ludwigsburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr wieder in ein riesiges Kinderparadies. Über 50 Vereine und Organisationen beteiligen sich mit kostenlosen oder taschengeldfreundlichen Spiel-, Sport- und Bastelangeboten. Rund um den Marktplatz und den Rathaushof gibt es für die Kinder viele spannende Dinge zu entdecken. Das von Tourismus & Events Ludwigsburg organisierte Fest bietet für jeden etwas und die Kinder können nach Herzenslust spielen, toben und forschen. Die einen haben Spaß bei der LVL-Oldtimer-Stadtrundfahrt, auf der Hüpfburg oder beim Sportangebot der Rugby-Abteilung des MTV Ludwigsburg, die anderen vergnügen sich bei der mittelalterlichen Seilerei oder bei afrikanischen Rallye-Spielen. Beliebte Attraktionen sind das Kinderkarussell und der Aktionsstand der Jugendfeuerwehr. Wer sich richtig austoben möchte, ist auf dem Rathaushof genau richtig. Sportstationen wie Basketball oder Fußball, ein Bewegungsparcours und der Mit-mach-Zirkus sorgen für ordentlich Bewegung. Die große BW-Bank-Bühne auf dem Marktplatz bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. »Ab 13 Uhr gibt es jede Menge Highlights und Vorführungen diverser Kindergruppen mit Zirkusartistik, Theater, Musik und Tanz zu bestaunen. Für das leibliche Wohl ist mit allerlei Leckereien gesorgt«, verspricht Christoph Adels, Leiter der Abteilung Veranstaltungen bei Tourismus & Events. Geschäftsführer Mario Kreh von Tourismus & Events unterstreicht die Bedeutung des Kinder-Events: »Das Ludwigsburger Kinderfest schaut auf eine lange Tradition zurück. Bereits vor 200 Jahren zogen zahlreiche Kinder aus Ludwigsburger Schulen und Kindergärten einmal jährlich in einem Umzug durch die Innenstadt.«

Ludwigsburger Kinderfest, So. 7. Juli, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt,

Ludwigsburg, visit.ludwigsburg.de