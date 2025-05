Ludwigsburger Pferdemarkt, 23. bis 25.05.25

Der Ludwigsburger Pferdemarkt wartet vom 23. bis zum 25. Mai mit einem umfangreichen Programm auf. Der historische Festumzug durch die Innenstadt, der am Sonntag um 14 Uhr startet, ist als farbenfroher Höhepunkt selbstredend an erster Stelle zu nennen. Prunkvolle Ehrenkutschen und Pferdegespanne sind ebenso mit dabei wie lokale und regionale Akteure wie das Blühende Barock oder Winzergruppen; nicht zu vergessen Musik-, Tanz- und Trachtengruppen. Los geht der Ludwigsburger Pferdemarkt am Freitag, den 23. Mai. Christoph Adels, Leiter der Abteilung Veranstaltungen, ist sich sicher, zusammen mit seinem Team auch in diesem Jahr wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt zu haben. »Neben bewährten Programmpunkten wie etwa dem bunten Krämer- und Kunsthandwerkermarkt, dem Vergnügungspark und einem attraktiven Pferdeprogramm geht das Hobby Horse Turnier nach dem Erfolg der vergangenen drei Jahre bereits zum vierten Mal an den Start«, verrät Adels und vermeldet erfreut: »Alle Plätze des Turniers sind ausgebucht!« Beim Hobby Horse Turnier gibt es verschiedene Disziplinen wie Springreiten oder Dressur. Ein kleines Jubiläum feiert das Ludwigsburger Dackelrennen: Bereits zum fünften Mal findet das beliebte Hunde-Event am Samstag, 24. Mai, ab 13.30 Uhr auf der Bärenwiese (Ost) statt. Die lustigen Vierbeiner werden erneut für viel Heiterkeit und ein echtes Hundevergnügen sorgen. Auch das attraktive Showprogramm und die traditionellen Pferdeprämierungen werden wieder im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Ob Shetty-Turnier, Ponyreiten für Kinder oder der Vergnügungspark: für Groß und Klein ist allerhand geboten. Nicht zu vergessen der beliebte Krämer- sowie Kunst- und Handwerkermarkt und das Mittelalterlager.

Ludwigsburger Pferdemarkt, Fr. 23. bis So. 25. Mai, Innenstadt Ludwigsburg, alle Infos unter: www.visitludwigsburg.de