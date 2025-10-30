Märchenhafter Plochinger Weihnachtsmarkt 2025

Der traditionelle Plochinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende zum 46. Mal als einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte der Region seine Pforten. Rund um den festlich geschmückten Marktplatz und in der Fußgängerzone werden in weihnachtlichen Häuschen und an schön dekorierten Ständen Kunst, Handwerk und Weihnachtsschmuck, Handgemachtes und Ausgefallenes, heiße Waffeln, duftender Glühwein und vieles mehr geboten. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf einen ganz besonderen Markt freuen: Der Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft. Unter dem Motto „Das tapfere Schneiderlein“ - angelehnt an das bekannte Märchen der Brüder Grimm - verzaubert der diesjährige Plochinger Weihnachtsmarkt nicht nur die kleinen Besucher. Auf dem Marktplatz, im Alten Rathaus, dem Fischbrunnenplatz und in der Marktstraße sorgen die Weihnachtsmarkt- hüttchen und -stände für eine vorweihnachtliche Stimmung. Viele Stände mit adventlichen, dekorativen und kulinarischen Angeboten und der Kunsthandwerkermarkt laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Dort können mit Sicherheit die ersten Weihnachtsgeschenke erstanden werden. Im Erdgeschoss des Alten Rathauses und im Sitzungssaal findet man Kunsthandwerk satt: Von mundgeblasenen Glaskugeln und -figuren, selbsthergestellten Schmuckstücken, Filzarbeiten, Malerei und vielem mehr – es ist für jeden Kunstliebhaber etwas geboten. Rund um den Marktplatz gruppieren sich wieder einige kleine Holzhäuschen, in denen weitere Kunsthandwerker ihre Waren anbieten. Eine faszinierende Feuershow mit wirbelnden Flammen und der Feuertänzerin „Maya in Motion“ bringt am Freitagabend die kleinen und großen Besucher zum Staunen. Für weihnachtliche Klänge sorgen während des gesamten Weihnachtsmarktes Plochinger Vereine und Organisationen

Programm zum Weihnachtsmarkt 2025

Freitag, 28. November 2025

17:00 Uhr Marktbeginn

17:00 Uhr Buchvorstellung „Plochingen International“. Die Autoren Dr. Dagmar Bluthardt und Dr. Joachim Hahn stellen in der Galerie der Stadt Plochingen (Marktstraße 36) den neuesten Band der „Blauen Reihe“ vor.

18:00 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktwochenendes durch Bürgermeister Frank Buß und Georg Schillinger, Vorsitzender von Stadtmarketing Plochingen e.V., auf dem Marktplatz. Im Anschluss festliches Konzert des Musikvereins Stadtkapelle auf dem Marktplatz.

19:00 Uhr Faszinierende Feuershow mit wirbelnden Flammen und der Feuertänzerin „Maya in Motion“ auf dem Fischbrunnenplatz.

21:00 Uhr Marktende

Samstag, 29. November 2025

13:00 Uhr Marktbeginn

14:00 - 18:00 Uhr Im Grafschen Haus können mehrere Weihnachtskrippen besucht werden. Direkt neben der Eingangstür ist die große Zwittauer Krippe zu bewundern und im ersten Stock haben die Weihnachtskrippen des Altbürgermeisters Eugen Beck einen Ehrenplatz bekommen.

15:00 - 18:00 Uhr Der Nikolaus ist unterwegs und verteilt kleine Leckereien an brave Kinder.

16:00 - 16:30 Uhr Der Oratorienverein stimmt mit seiner traditionellen Adventsmusik in der Ottilienkapelle musikalisch auf die Adventszeit ein.

18:00 - 19:00 Uhr Traditionelle und moderne Weihnachtslieder erklingen auf dem Marktplatz, gespielt von PlochingerBlechHolz, dem Ensemble des Musikvereins Stadtkapelle.

21:00 Uhr Marktende

Sonntag, 30. November 2025

11:00 Uhr Marktbeginn

11:30 Uhr Festliches Bläserkonzert zum Advent auf dem Marktplatz mit dem Posaunenchor.

13:30 Uhr Jugend-Bläsergruppen des Musikvereins Stadtkapelle spielen adventliche Weisen auf dem Marktplatz.

14:00 - 18:00 Uhr Im Grafschen Haus können mehrere Weihnachtskrippen besucht werden. Direkt neben der Eingangstür ist die große Zwittauer Krippe zu bewundern und im ersten Stock haben die Weihnachtskrippen des Altbürgermeisters Eugen Beck einen Ehrenplatz bekommen.

15:00 - 18:00 Uhr Der Nikolaus ist unterwegs und verteilt kleine Leckereien an brave Kinder.

15:00 - 16:00 Uhr Musik zum Advent mit Ensembles und Solisten der Musikschule Plochingen in der Ottilienkapelle.

16:00 - 19:00 Uhr Lichterlabyrinth in der Stadtkirche auf dem Kirchberg. Besinnung und Begegnung im Advent – im hektischen Alltag innehalten. Ab 17.30 Uhr findet als Impuls der Auftakt zum Lebendigen Adventskalender statt. Die ev. Kirchengemeinde heißt Sie herzlich willkommen.

17:30 - 18:30 Uhr Zum festlichen Abschluss des Weihnachtsmarkts spielt traditionell die Bläsergruppe des Musikvereins Stadtkapelle Weihnachtslieder zum Mitsingen. Hunderte Wunderkerzen lassen dabei den Marktplatz in festlichem Glanz erstrahlen – wir laden herzlich ein zum Mitsingen!

19:00 Uhr Marktende

Alle Infos gibt es hier.