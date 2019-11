Märchenhafter Plochinger Weihnachtsmarkt

Der traditionelle Plochinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende (29.11. bis 1.12.) zum 41. Mal als einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte der Region seine Pforten. Rund um den festlich geschmückten Marktplatz und in der Fußgängerzone werden in weihnachtlichen Häuschen und an schön dekorierten Ständen Kunst, Handwerk und Weihnachtsschmuck, Handgemachtes und Ausgefallenes, Leckereien, duftender Glühwein und vieles mehr geboten.

Märchenmotto steht im Mittelpunkt

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf einen ganz besonderen Markt freuen: Der Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft. Unter dem Motto „Der Froschkönig“ – angelehnt an das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm – verzaubert der diesjährige Plochinger Weihnachtsmarkt nicht nur die kleinen Besucher. Lichterglanz, Goldkugeln, Märchenfiguren, funkelnde Sterne und die lebende Krippe mit den Eselchen, die darauf warten, von vorsichtigen Kinderhänden gestreichelt zu werden, verwandeln die Innenstadt in ein wahres Märchenland – hier kann man ins Träumen kommen.

Feuerspiel auf dem Plochinger Weihnachtsmarkt

Der Auftakt zum Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr wieder am Freitag, dem 29.11. statt. Auf dem Marktplatz, im Alten Rathaus, dem Fischbrunnenplatz und in der Marktstraße sorgen dann am Wochenende die Weihnachtsmarkthüttchen und -stände für eine vorweihnachtliche Stimmung. Am Samstag werden in feierlicher Runde auf dem Marktplatz unter allen teilnehmenden Schulen und Kindergärten die schönsten Weihnachtsbäume des Tannenbaumschmuck-Wettbewerbs prämiert. Alle liebevoll gestalteten Weihnachtsbäume können die Besucher – verteilt in der Fußgängerzone – während der Veranstaltungstage bewundern.

Bummeln und Genießen

Rund 70 Stände mit adventlichen, dekorativen und kulinarischen Angeboten laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Dort können bereits die ersten Weihnachtsgeschenke erstanden werden. Zum Aufwärmen bei Kaffee und Kuchen lädt das „Café Monica“ im Treff am Markt und das „Wiener Café“ ins Grafsche Haus. Im Erdgeschoss des Alten Rathauses und im Sitzungssaal findet man Kunsthandwerk satt: Von mundgeblasenen Glaskugeln und -figuren, selbsthergestellten Schmuckstücken, Holzfiguren, Filzarbeiten, Malerei und vielem mehr ist für jeden Kunstliebhaber etwas geboten. Rund um den Marktplatz gruppieren sich wieder einige kleine Holzhäuschen, in denen Dekoratives und Feines angeboten werden. Die Feuershow mit „Majandra und Dusan der Barbar“ bringt am Freitagabend die kleinen und großen Besucher zum Staunen. Für weihnachtliche Klänge sorgen während des gesamten Weihnachtsmarktes Plochinger Vereine und Organisationen.

Plochinger Weihnachtslotterie

Zum Auftakt des Märchenhaften Plochinger Weihnachtsmarktes gibt es ab Freitag (29.11.2019) bei allen teilnehmenden Stadtmarketing-Mitgliedern für den nächsten Einkauf oder Besuch ein Teilnahmelos der Plochinger Weihnachtslotterie.

Mit ein bisschen Glück enthält die Losnummer die Chance auf tolle Gewinne der Mitgliedsbetriebe. Nur solange der Vorrat reicht.

Teilnehmende Mitgliedsbetriebe u.a.: