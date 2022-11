Märkte und Börsen in Igersheim

Feierabend-Markt, Kinderkleiderbörse, Hallenflohmarkt und Adventsfest – im November finden in Igersheim große, attraktive Veranstaltungen statt – auf dem neu gestalteten Möhlerplatz und in der sehr schön sanierten Erlenbachhalle!

Der wöchentliche Feierabend-Markt - immer donnerstags von 16 bis 19 Uhr – erfreut sich seit dem Start im Oktober sehr großer Beliebtheit. Regional, saisonal und nachhaltig ist das wöchentliche Wochenmarkt-Angebot der Direktvermarktungsbetriebe, das sporadisch am jeweils 1. Donnerstag im Monat durch Info-, Bildungs- und Mitmachangebote ergänzt wird.

Zwei Jahre gab es keine Kinderkleiderbörsen und Hallenflohmärkte des BürgerNetzWerks – die größten Indoor-Börsen in der Region. Nun können sie endlich wieder in der Erlenbachhalle stattfinden. Am 12. November von 9 bis 12 Uhr bieten 200 Verkaufende alles an, was Babys, Kinder und Jugendliche (bis Größe 170) und Schwangere brauchen.

Beim Hallenflohmarkt am 19. November von 10 bis 16 Uhr wird die Erlenbachhalle zum Eldorado der Schnäppchen- und Raritätenjäger:innen. Im Hallenflohmarkt-Café werden Kuchen, Getränke und Snacks angeboten, während ca. 80 Familien auf Tischen und Kleiderstangen ein riesiges Indoor-Flohmarktangebot machen. Gute Gründe also, im November gleich mehrmals nach Igersheim zu kommen!

Kinderkleiderbörse und Hallenflohmarkt des BürgerNetzWerks, Sa. 12. November, 9 bis 12 Uhr, Hallenflohmarkt, Sa. 19. November, 10 bis 16 Uhr, Erlenbachhalle, Igersheim, www.igersheim.de, www.igersheim-aktiv.de