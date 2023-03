Magie der Stimmen in Heilbronn

Auf vier Bühnen findet ein musikalisches Großereignis in Heilbronn statt und erfüllt die Innenstadt mit dem Gesang von 900 Sängerinnen und Sängern. Von 13 Uhr bis 18 Uhr dürfen sich die Besucher dieses Events auf 37 Chöre freuen. Eine Rekordbeteiligung an der Veranstaltung, die schon zum zehnten mal in Zusammenarbeit der Heilbronn Marketing GmbH und des Chorverbandes Heilbronn stattfindet. Von Klassik bis Pop zeigen die Chöre AcaAction, Arcobaleno, das Chorteam 2000, Singout oder Ohrwurm alles was das Herz begehrt und auch die kleinen Singzwerge werden ihr Publikum begeistern. Es wird es auch ein kulinarisches Angebot für die Besucher geben, außerdem wird ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Schon am Samstag erwartet Besucher zum Auftakt eine Auto-Ausstellung mit gastronomischem Angebot. cw

Magie der Stimmen, 2. April, 13-18 Uhr, Heilbronner Innenstadt/ ­Kiliansplatz/ Hafenmarktpassage