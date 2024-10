Martini-Jahrmarkt Dinkelsbühl am 10. November

Am Sonntag, 10. November 2024 findet in Dinkelsbühl der alljährliche Martini-Jahrmarkt statt. Von 10 bis 18 Uhr bieten über 30 Händler entlang der Unteren Schmiedgasse und der Bauhofstraße ein umfangreiches Sortiment an Textilien und Lederwaren, Gewürzen und allerlei Nützlichem für den Haushalt. Außerdem gibt es diesmal ein großes Angebot an Kunsthandwerk: Dekorationen aus Holz, Schmuck, Gestricktes, herbstliche Gestecke sowie den Bauernmarkt mit Produkten direkt vom Hof auf dem Marktplatz vor dem Münster St. Georg. Auch der Dinkelsbühler Einzelhandel öffnet am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr seine Geschäfte. Ein abwechslungsreicher Marktspaziergang steht bevor!

Karpfen und Forellen aus der Region, Martinsgans und Wildgerichte – der Herbst ist Saison für Feinschmecker. Die Dinkelsbühler Cafés und Gaststätten sind die richtige Adresse für eine kleine Pause zwischendurch oder nach einem gemütlichen Herbstspaziergang durch die romantischen Gassen der Altstadt. Wer mehr über Dinkelsbühl erfahren und der Frage auf den Grund gehen möchte »Warum ist Dinkelsbühl, wie es ist?« hat dazu Gelegenheit bei einer Stadtführung. Was war die Bedeutung einer Reichsstadt, wie kam die Stadt zu Wohlstand, was war im Dreißigjährigen Krieg los? Hintergründe und Fakten gibt es bei diesem unterhaltsamen Rundgang. Sie starten um 11 und 14.30 Uhr vor dem Haus der Geschichte am Altrathausplatz. Tickets dafür sind vorher in der Tourist-Information zu erhalten. Auch darüber hinaus bietet Dinkelsbühl viele spannende Veranstaltungen, etwa die Ausstellung im Haus der Geschichte oder die Aufführungen des Landestheaters.

Martini-Jahrmarkt

So. 10. November, 10 bis 18 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag:

12.30 bis 17.30 Uhr

Dinkelsbühl

