Martini-Markt Öhringen am 10. November

Der Öhringer Martini-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag ist ein Herbstfest für alle Sinne. Am Sonntag, den 10. November, laden die Geschäfte in Öhringen von 13 bis 18 Uhr zum entspannten Bummeln ein. Mit tollen Angeboten und Aktionen in der Innenstadt, im Ö-Center und im Steinsfeldle gibt es für die ganze Familie viel zu entdecken und zu erleben. Es gibt diese besondere Zeit im Jahr, wenn der Sommer sich endgültig verabschiedet und der Herbst mit seinen leuchtenden Farben Einzug hält und in Öhringen der traditionelle Martini-Markt veranstaltet wird! Was den Martini-Markt so besonders macht, ist nicht nur die Atmosphäre, sondern auch das, was es zu entdecken gibt. Wer über den Markt schlendert, wird von den Ständen mit all ihren Köstlichkeiten sofort angezogen. Die Luft duftet nach Holzfeuer, Flammkuchen und frisch gebackenen Crêpes. Rund um den Marktplatz, in der Marktstraße, Rathausstraße und Poststraße laden zahlreiche Marktstände dazu ein, die bunte Herbststimmung mit nach Hause zu nehmen. Auch das Steinsfeldle lockt bei OBI und Zeitgeist mit großartigen Aktionen. Das Ö-Center bietet mit einer beachtlichen Auswahl an In- und Outdoor-Angeboten ebenfalls alles, was man für den Herbst braucht – von stylischen Outfits bis hin zu dekorativen Accessoires für ein gemütliches Zuhause. Für Familien und Kinder sind das Kinderkarussell und das Gänsegatter mit den lebendigen Gänsen immer wieder wunderbare Anziehungspunkte. Der traditionelle Laternenumzug mit passender musikalischer Begleitung startet um 17 Uhr. Die Aufstellung erfolgt auf dem Marktplatz neben der Stiftskirche. Das Museum Werkstatt Pflaumer öffnet an diesem Tag wieder einmal seine Türen zur Museumsschmiede von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Traditioneller Bestandteil dieses Festtages ist auch die große MARTINI-Verlosung. Über zweihundert Preise für den Genießer-Herbst gibt es zu gewinnen. Passend zum Thema »Augenschmaus und Gaumenfreude« sind auch die Gewinne zusammengestellt. Mit etwas Glück winken köstliche Gewinne wie küchenfertige Demeter-Weidegänse, niedliche Plüschgänse, Genuss-Boxen voller regionaler Spezialitäten, Glühwein von der Weinkellerei Fürstenfass, Party-Fässer von Haller Löwenbräu für das Wintergrillen oder Backteig samt Ausstecherle. Hier lohnt sich jeder Einsatz! Die Gewinnlose werden für 1 Euro das Stück verkauft.

Martini-Markt

So. 10. November, 13 bis 18 Uhr

Öhringen,

oehringen-lieblingsstadt.de