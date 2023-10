Martini Markt Öhringen

Es ist wieder soweit. Der Martini Markt mit verkaufsoffenem Sonntag und buntem Markttreiben lockt am 5. November von 13 bis 18 Uhr unter dem Motto »Augenschmaus und Gaumenfreude« mit seinem besonderen Flair zahlreiche Besucher aus der ganzen Region nach Öhringen.

Wenn in Süddeutschland der Martinstag gefeiert wird, kommen viele Traditionen zusammen. Das Ende des »Bauernjahres« und der kulinarische Brauch der Martinsgans gehören ebenso dazu wie die beliebten Laternenumzüge. Und davon gibt es in Öhringen an diesem Sonntag so manches zu entdecken. Nicht nur auf dem Marktplatz wird es ein buntes Angebot geben, auch in der Marktstraße, der Poststraße und am Justitia-Brunnen vor dem Alten Rathaus können Besucher allerhand Köstliches und Schönes für Zuhause entdecken und auch im Ö-Center sowie im Steinsfeldle darf man sich schon jetzt auf genussvolle Aktionen freuen.

Für Familien und Kinder sind das Kinderkarussell und das Gänsegatter mit den lebendigen Gänsen immer wieder wunderbare Anziehungspunkte. Der traditionelle Laternenumzug mit passender musikalischer Begleitung startet um 17 Uhr. Die Aufstellung erfolgt auf dem Marktplatz neben der Stiftskirche. Das Museum Werkstatt Pflaumer öffnet an diesem Tag wieder einmal seine Türen zur Museumsschmiede von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Besuch in der Rathausstraße lohnt sich mehrfach. Hier lässt es sich an diesem Tag autofrei entspannt bummeln und einkaufen. Beim Bücherflohmarkt im Alten Rathaus gibt es sicher einige Schnäppchen für jeden Geschmack.

Fester Bestandteil dieses Festtages ist auch die große Martini-Verlosung. Über zweihundert Preise für den Genießer-Herbst gibt es zu gewinnen. Passend zum Thema »Augenschmaus und Gaumenfreude« sind auch die Gewinne zusammengestellt. Auch der OBI-Baumarkt ist bei der Aktion dabei und verkauft die Lose vor Ort im Steinsfeldle . Dort können die Preise ebenfalls sofort mitgenommen werden. Alle Informationen gibt es ständig aktualisiert auch auf www.oehringen-lieblingsstadt.de

Martini Markt

So. 5. November, 13 bis 18 Uhr

Öhringen

www.oehringen-lieblingsstadt.de