Masken, Magie und mediterrane Momente: Die Venezianische Messe ist vom 4. bis 6. September in Ludwigsburg

Alle zwei Jahre wird es bunt in Ludwigsburg: Vom 4. bis 6. September verwandelt sich der Marktplatz in eine venezianische Traumkulisse. Mehr als 2.000 Kostümierte und internationale Künstlergruppen aus ganz Europa bringen Masken, Musik, Akrobatik, Schauspiel, Comedy, Tanz und Stelzentheater in die Barockstadt.

Auf mehreren Spielflächen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das von kleinen, kunstvollen Darbietungen bis hin zu spektakulären Großinszenierungen reicht. Ein Höhepunkt ist traditionell die Künstlerprozession, mit der die Venezianische Messe eröffnet wird. Anschließend präsentieren die Kostümträger ihre aufwendig gestalteten Gewänder und fantasievollen Masken bei den großen Kostümdefilees über den eigens errichteten Gondelsteg. Historische Roben treffen dabei auf außergewöhnliche Fantasiekreationen und lassen mitten in Ludwigsburg echtes Venedig-Feeling entstehen. Auch abseits der Bühnen gibt es viel zu entdecken. Der Kunst- und Handwerkermarkt bietet hochwertiges Produkte, teilweise direkt aus Italien. Mediterrane Spezialitäten und kulinarische Angebote sorgen für Genuss. Für Kinder und kreative Besucher laden Workshops zum Maskenbasteln, Fächergestalten und zu weiteren Mitmachaktionen ein. Am 3. September kehrt mit dem Venezianischen Maskenball ein weiteres Highlight zurück. Im Residenzschloss Ludwigsburg erleben die Gäste einen Abend voller barocker Eleganz, prachtvoller Kostüme, filigraner Masken, klassischer Musik und angeleiteter Tänze.

Die Venezianische Messe blickt auf eine lange Tradition zurück. Herzog Carl Eugen brachte die Idee 1768 nach einer Reise nach Venedig nach Ludwigsburg und veranstaltete dort die erste »St.-Markus-Messe«. Nach langer Pause wurde die Tradition 1993 neu belebt. Seither findet das Festival alle zwei Jahre statt und verbindet historische Inspiration mit moderner Kunst und Unterhaltung.

Venezianische Messe

Fr. 4. bis So . 6. September, Fr. & Sa. ab 14 Uhr, So. ab 11 Uhr, Innenstadt, Ludwigsburg, visit.ludwigsburg.de