Matthias-Krämermarkt in Künzelsau, 24.02.26

Der erste von drei traditionellen Krämermärkten des Jahres findet in Künzelsau am Dienstag, 24. Februar 2026, statt. Rund hundert Markthändlerinnen und Markthändler präsentieren von 8.30 bis 18 Uhr ihr vielfältiges Angebot. Dieses reicht von Bekleidung, Schmuck und Spielsachen über Gewürze und Haushaltswaren bis hin zur beliebten Marktwurst.

Ergänzt wird der Krämermarkt durch die Genießermeile am Unteren Markt, die von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist und mit einem abwechslungsreichen Essens- und Getränkeangebot zum Verweilen einlädt. Für musikalische Unterhaltung sorgen von 14 bis 18 Uhr "Couchgesang" mit einem stimmungsvollen Programm.

Im Zusammenhang mit dem Markt kommt es zu Verkehrsregelungen. Die Hauptstraße und der Obere Bach sind am Dienstag, 24. Februar 2026, gesperrt. Ebenso gesperrt sind die Stuttgarter Straße ab der Alleekreuzung sowie die Komburgstraße. Die Zufahrt zur Rathaustiefgarage über die Stuttgarter Straße bleibt frei. Die Komburgstraße ist aus Richtung Morsbach für Anlieger befahrbar. In der Stettenstraße und in der Keltergasse gilt absolutes Halteverbot, das unbedingt einzuhalten ist, um Behinderungen des Durchgangsverkehrs zu vermeiden. Die Bushaltestelle "Bären" wird in die Austraße verlegt.

Di. 24. Februar, 8.30 bis 18 Uhr, Künzelsau, www.kuenzelsau.de