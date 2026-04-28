Maultaschen Fäschdival und Albgemacht Genusswanderung: Metzingen feiert Genuss

Drei Tage voller Geschmack, Musik und Begegnung: Vom 19. bis 21. Juni verwandelt sich die Metzinger Innenstadt bereits zum zweiten Mal in eine große Genussmeile. Beim deutschlandweit größten Maultaschen Fäschdival dreht sich alles um die schwäbische Kultspezialität – und ihre internationalen Verwandten.

Ob als »Herrgottsbscheißerle«, Maultaschenspätzle, Gyoza oder Maultascheneis, entlang des Maultaschenpfades erwartet die Besucher beim zweiten Maultaschen Fäschdival in Metzingen ein vielfältiges Angebot an Speisen, Getränken und kulturellen Beiträgen. Zahlreiche Gastrostände, Foodtrucks und Marktbuden laden zum Probieren ein – auch vegane Varianten sind reichlich vertreten. Verzicht ist hier fehl am Platz, stattdessen steht genussvolles Entdecken im Mittelpunkt.

Eröffnet wird das Festival am 19. Juni um 16.30 Uhr mit einer After-Work-Party am Metzinger Rathaus. Bei Musik vom DJ und einem Glas MetzinGin lässt sich das Wochenende entspannt einläuten. Am Kelternplatz startet ab 18 Uhr das Afterwork mit Live Musik. Am Samstag erwartet die Besucher in der kompletten Innenstadt ein abwechslungsreiches und vielseitiges Unterhaltungsprogramm. Auch das originelle Maskottchen »Mauli« wird das ganze Wochenende in der Innenstadt unterwegs sein. Am Sonntag übernimmt dann die Blasmusik das Kommando: Beim »Blasmusikwirbel« sorgen Kapellen aus dem Ermstal und der Region auf dem Keltenplatz für Stimmung und liefern den passenden Soundtrack zum Festgeschehen. Hinter dem Großereignis steht die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT), die stets daran arbeitet, die schwäbische Kreisstadt kontinuierlich als Erlebnisort weiterzuentwickeln. Mit Erfolg: Metzingen ist längst über die Region hinaus bekannt geworden – als Ort, an dem gelebte Regionalität auf die Erwartungen eines breitgefächerten Publikums trifft.

Expand Foto: MMT Metzingen

Bereits zuvor steht ein weiteres Highlight im Veranstaltungskalender: die Albgemacht Genusswanderung am 10. Mai. Umrahmt wird die Präsentation der Albgemacht-Partner von einem vielseitigen und informativen Programm, das mit einem Erntebittgottestdienst um 10 Uhr vor der Inneren Kelter in Neuhausen beginnt. Organisiert von der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb in Zusammenarbeit mit der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH und der Erzeugergemeinschaft Albgemacht, verbindet die Albgemacht Genusswanderung Naturerlebnis in einzigartiger Kulisse mit regionaler Kulinarik. Die Albgemacht Mitglieder präsentieren ihre Produkte an verschiedenen Stationen, die selbst-ständig erkundet werden können – von Wurst und Käse über Obst bis hin zu Honig und Getränken, natürlich auch in kleinen Probierportionen. Ergänzend informieren Infostände über ihre Arbeit. Die ersten hundert Mütter dürfen sich zudem über ein Glas Metzinger Winzersekt freuen. Wer möchte, kann außerdem am Albgemacht-Gewinnspiel teilnehmen. So zeigt sich Metzingen einmal mehr von seiner genussvollen Seite – mit Veranstaltungen, die Tradition, Regionalität und Lebensfreude gekonnt miteinander verbinden.

Albgemacht Genusswanderung, So. 10. Mai, 11 bis 17 Uhr, Äußere Kelter Metzingen, albgemacht.de

Maultaschen Fäschdival, Fr. 19. bis Sa. 21. Juni, Fr. 16.30 bis 23 Uhr, Sa. 11 bis 23 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr, Innenstadt Metzingen, alle Infos: www.maultaschenfestival.de