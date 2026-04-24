Mit allen Sinnen genießen: Hohenloher PARK Erlebnis in Öhringen, 14. bis 17.05.26

Vom 14. Mai bis zum 17. Mai verwandelt sich der Öhringer Hofgarten in eine genussvolle Erlebniswelt. Beim Hohenloher PARK Erlebnis – dem Nachfolger des langjährig beliebten Hohenloher Genießerdorfs – stehen Entschleunigung, Inspiration, Entspannung und Lebensfreude im Mittelpunkt. Liebevoll gestaltete Verkaufsstände laden mit Kunsthandwerk, Mode und Accessoires, aktuellen Trends für Haus und Garte sowie einem vielfältigen kulinarischen Angebot dazu ein, den Frühling mit allen Sinnen zu erleben. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Shows und Walk-Acts sorgt für besondere Höhepunkte an allen vier Tagen.

Oberbürgermeister Patrick Wegener freut sich auf die Neuauflage: »Zum 10-jährigen Jubiläum der Landesgartenschau verwandelt sich die bisher als Genießerdorf bekannte Veranstaltung in das neue Hohenloher PARK Erlebnis. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein besonderes ‚Gartenschau light‘-Gefühl freuen. Kommen Sie in unser grünes Herz der Stadt und genießen Sie Natur und Inspiration für alle Sinne.« Den Auftakt macht am Donnerstag, 14. Mai, der Barocktag: Die »Artistokrakten« begeistern mit einer außergewöhnlichen Show aus Artistik und Kleinkunst, auf dem Rondell wird barockes Reiten präsentiert und prachtvoll kostümierte Barockgruppen flanieren über das gesamte Gelände. Am Freitag, 15. Mai, kehrt anlässlich des ersten Landesgartenschau-Jubiläumstags ein besonderer Publikumsliebling zurück: Das »Picknick in Weiß«. Gäste sind eingeladen, stilvoll in Weiß gekleidet an weiß gedeckten Tischen in elegantem Ambiente zu speisen. Als besondere Jubiläumsaktion gilt: Alle komplett in weiß gekleideten Besucherinnen und Besucher erhalten an diesem Tag freien Eintritt. Picknick-Körbe können nicht mitgebracht werden. Vor Ort kann aus der Vielzahl an gastronomischen Ständen das Essen besorgt werden. Für zusätzliche Genussmomente sorgt neben stilvoller Musik die Show der »Wildbakers« inklusive Brotverkostung.

Der Samstag, 16. Mai, steht ganz im Zeichen des Kochens und Probierens: Beim zweiten Landesgartenschau-Jubiläumstag wird an der Seebühne am Haus an der Walk live gekocht. Von asiatischen Gerichten über basische Ernährung bis hin zu Honigtasting und Klassikern aus der Landfrauen-Küche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Platz in der ersten Reihe ist für große und kleine Gourmets daher besonders empfehlenswert. Zum krönenden Abschluss lädt der Sonntag, 17. Mai, zum Familientag ein. Ein buntes Programm mit Tanzvorführungen, einem Clown, Kinderschminken, Musik und einer Spielstraße sorgt dafür, dass Groß und Klein gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Neben den Aktionstagen machen zahlreiche weitere Programmpunkte das Hohenloher PARK Erlebnis 2026 zu einem Ort zum Schlendern, Staunen, Genießen und Verweilen.

Programm:

Do. 14. Mai: Barocktag

Fr. 15. Mai: Picknick in Weiß

Sa. 16. Mai: Kochen an der Seebühne

So. 17. Mai: Familientag

Hohenloher PARK Erlebnis, Do. 14. bis So. 17. Mai, Hofgarten, Öhringen, www.oehringen.de