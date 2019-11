Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt in Esslingen

Mittelalter-flair

Weihnachten in Esslingen

Ende November werden in Esslingen traditionell die Uhren zurückgestellt – und zwar um 600 Jahre. Wenn aus mittelalterlichen Schmiden der Klang von Metall auf Metall erklingt und die Glocken des Rathausturms weihnachtliche Melodien anstimmen, dann kann man rund um den Rathausplatz, auf dem kleinen Markt und am Hafenmarkt wunderbar in die Vergangenheit eintauchen und sich mit Gauklern und Spielleuten auf die besinnliche Zeit des Jahres einstellen

Hunderttausende lassen sich in Esslingen Jahr für Jahr verzaubern. Immer dann, wenn Esslingen im Advent auf Zeitreise geht und vier Wochen lang seinen Mittelaltermarkt feiert.

Von einem Tag auf den anderen wird dann auf dem Platz vor dem Alten Rathaus die Vergangenheit lebendig. Garküchen und Badezuber werden aufgebaut, es riecht nach exotischen Gewürzen, Holzkohlefeuer und Würzwein, es werden derbe Landknechtslieder gesungen, man begegnet Feuerschluckern und Märchenerzählern, kann Schwertschmieden, Korbmachern, und Löffelschnitzern bei der Arbeit zusehen. Ein vorweihnachtliches Open-Air-Spektakel vor perfekt passender Stadtkulisse, das eine gute Million Menschen aus aller Herren Länder anzieht und vor allem eines ist: ein Heidenspaß.

Der Esslinger »Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt« ist einzigartig - und so erlebnisreich wie kein anderer.

Ein bunt-fröhliches Treiben von Gauklern, Feuer- und Stelzenkünstlern, Musikanten, Handwerkern, Händlern und Wirten zieht Jedermann in seinen Bann. Über 200 Stände und 500 Programmpunkte erwarten dabei Jahr für Jahr die Besucher. Die prächtigen Fachwerkhäuser der Esslinger Altstadt bilden die stimmungsvolle Kulisse.

Wer Musik liebt, ist beim mittelalterlichen Tanzkurs richtig. Kinderträume werden wahr beim Mitmachzirkus, dem Puppen- und Schattentheater, Märchenerzählungen und dem kleinsten handbetriebenen Riesenrad der Welt. Nahezu vier Wochen lang kann man ins mittelalterliche Geschehen eintauchen – und das am Besten im eigenen mittelalterlichen Gewand.

In Esslingen kommen allerdings auch Weihnachtstraditionalisten auf ihre Kosten. Auf dem Marktplatz und am Postmichelbrunnen ist der traditionelle Weihnachtsmarkt aufgebaut. Hier laden zahlreiche Stände mit Spielsachen, Kerzen, Spirituosen und regionalen Produkten zum Bummeln ein. Highlight ist die große Weihnachtspyramide nach dem Vorbild der traditionellen Erzgebirgspyramide – abgerundet wird das Angebot durch die Kinderbackstube und das historische Karussell.

Am Postmichelbrunnen wartet auf die Besucher zudem traditionell noch die Weihnachtsinsel mit lebender Krippe und dem Weihnachtswunschbriefkasten.

Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, bis 22. Dezember, Rathausplatz in Esslingen

www.esslingen.de