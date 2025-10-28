Mittelalter- und Kunsthandwerkermarkt Mosbach, 8. bis 9.11.25

Am ersten Novemberwochenende läuten traditionell der romantische Mittelaltermarkt und ein vielfältiger Kunsthandwerkmarkt das Finale der Mosbacher Erlebnismarktsaison in diesem Jahr ein. Eine Zeitreise ins Mittelalter als die Menschen noch vom Handwerk und Handel lebten, wird auf dem Markt- und Kirchplatz möglich. Vorführungen wie Kerzenziehen, Kettenhemdherstellung, Lederwerkstatt und ein historischer Schuhmacher nehmen die Besucher*innen mit in eine längst vergangene Zeit. Knarrend dreht sich das Holzriesenrad mit vielen Gondeln, zahlreiche Mitmachaktionen sorgen für Vergnügen und strahlende Gesichter bei den Kindern. Musik, Tanz und Gaukelei laden zum Staunen und Verweilen ein. Von herzhaften Fleischgerichten bis zu süßen Köstlichkeiten – die Gastronomie auf dem Markt bringt die kulinarischen Genüsse vergangener Zeiten näher.

Sa. 8. und So. 9. November, Innenstadt, Mosbach, www.mosbach.de