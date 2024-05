Mittelaltermarkt und Ritterturnier zu Pfingsten auf Burg Katzenstein

Eine Zeitreise in die Welt des Mittelalters darf man am Pfingsten auf Burg Katzenstein hautnah erleben: Ritterturnier, Schaukampfgruppen, Lagerleben, Handwerk, Musik und Händler. Die malerische Burg Katzenstein bietet eine ideale Kulisse für einen Mittelaltermarkt mit Ritterturnier und wird drei Tage lang die Gäste mit auf eine eine Zeitreise in das 12. Jahrhundert nehmen. Mit dabei sind die Kaskadeure, die Reiter aus Leidenschaft sind erfahrene Schauspieler in der Welt der Reitstunts und Ritterturniere. Die Reitergruppe unter Anleitung von Fritz Junginger, begeistert seit Jahren mit Ihren Ritterdarstellungen und Bodenkämpfen das Publikum. Halsbrecherische Stunts, perfekte Reitkunst und ein einmaliges Gefühl für Dramaturgie zeichnen die Kaskadeure aus. Am Samstag- und Sonntagabend endet das Turnier mit einer Feuerschau der Gruppe Lumen Noctis und dem Trio Feuerzirkus mit Andres von Mimikry. Zum lebhaften Marktbetrieb und dem lärmenden Heerlager wird außerdem ein unterhaltsames Programm geboten mit dem schwarzen Ritter, den Augsburger Soldknechten, Alter Handwerkskunst wie Drehleierbauer, Seilerei oder Tuchweberei und Spielleuten.

An allen Markttagen kann die gesamte Burg besichtigt werden, die 107 Stufen des Katzenturms erklommen und das bunte Markttreiben aus der Vogelperspektive beobachtet werden.

Gastronomisch verwöhnt werden die Gäste mit einem großen Angebot der Marktleute und dem Zuckerbäcker, sowie die Burggastronomie „Zum Marstall“.

Sa. 18. bis Mo 20. Mai,

Samstag und Sonntag von 11- 22:30 Uhr, Montag 11 bis 19 Uhr

Turnier: Samstag und Sonntag um 14 Uhr, Nachtturnier Samstag und Sonntag um 21:00 Uhr

Montag um 13 Uhr und 17 Uhr

Burg Katzenstein, Dischingen,

www.burgkatzenstein.de/