Mittelaltermarkt mit Reittunier

Die malerische Burg Katzenstein bietet wahrlich eine ideale Kulisse für einen Mittelaltermarkt mit Ritterturnier. Drei Tage lang wird die Stauferburg ihre Gäste in den Bann ziehen und sie erleben eine Zeitreise in das 12. Jahrhundert. Die Besucher tauchen ein, in die Welt des Mittelalters. Die Kaskadeure Reiter aus Leidenschaft sind erfahrene Schauspieler in der Welt der Reitstunts und Ritterturniere. Es ist eine perfekte Reitergruppe unter Anleitung von Fritz Junginger, welche über Jahre hinweg, mit Ihren Ritterdarstellungen und Bodenkämpfen das Publikum begeistern. Halsbrecherische Stunts, perfekte Reitkunst und ein einmaliges Gefühl für Dramaturgie zeichnen die Kaskadeure aus. Ihre Ritterturniere sind kleine Kunstwerke, die das Publikum bannen und die Geschichte des Mittelalters in Ausschnitten darstellen. Die Nachtshow ist die faszinierende und atemberaubende Darstellung der Geschichte von Menschen, Pferd und Feuer.

Samstag- und Sonntagabend endet das Turnier mit einer Feuerschau der Gruppe Lumen Noctis und dem Feuerzirkus. Zum lebhaften Marktbetrieb und dem lärmenden Heerlager wird ein unterhaltsames Programm aus historischem Leben und kampferprobten Rittern geboten. Die Gruppe Brachmanoth, der schwarze Ritter, unter Klaus Haidukiewitz kämpft mit ihren Bihändern um das Gute und vertreibt das Böse. Der schwarze Ritter kämpft um die Gunst der schönen Prinzessin. Am Schluss gewinnt das Gute, wie immer. Altes Handwerk wie Drehleierbauer, der Schmied, der Bogenbauer und viele mehr, werden vor Ort Ihre Handwerkskunst zeigen. Mitmachen ist angesagt bei dem Drehleierbauer Fritz, dem Silber Schmied. Hier erleben sie noch ein Gefühl alter Gebräuche und Arbeit. Die Spielleute Skadefryd und die Gruppe Feuervögel, werden den Gästen mit Ihrer fetzigen Musik so richtig einheizen. Jonglage und Akrobatik werden vom Dou Feuerzirkus gestalten.

An allen Markttagen kann die gesamte Burg besichtigt werden. Steigt man auf den Katzenturm mit seinen 107 Stufen kann das bunte Markttreiben aus der Vogelperspektive beobachten werden. Im Bergfried findet man 1.000 Jahre erlebbare Geschichte. Der Felsenkeller mit seinem 23 Meter tiefen Brunnen ist ein Ort zum Verweilen.

Die 2,20 Meter starke Ringmauer bietet Schutz für die ganze Familie. Gastronomisch verwöhnt werden die Gäste mit einem großen Angebot der Marktleute und dem Zuckerbäcker, sowie die Burggastronomie »Zum Marstall«. Beim Mittelaltermarkt auf der Burg Katzenstein taucht man ein in die Welt der Ritter, Sagen und Legenden.

Mittelaltermarkt mit Ritterturnier

Sa. 7. bis Mo. 9. Juni, Sa. & So. 11 bis 22.30 Uhr, Mo. 11 bis 19 Uhr, Burg Katzenstein, Dischingen

www.burgkatzenstein.de