Die evangelische Kirchengemeinde Untermünkheim, die Gemeinschaftsgemeinde Untermünkheim, die Gesamtkirchengemeinde Braunsbach die Kirchengemeinde Eschental Kupferzell und die Kirchengemeinde Gelbingen Eltershofen bieten im Juni und Juli im Rahmen des »Festivals der Hoffnung« eine Reihe von Veranstaltungen an. Der »Abend für Paare« am 13. Juni verspricht unvergesslich und romantisch zu werden, dazu gehört ein Candle-Light-Dinner mit regionalen Köstlichkeiten, stimmungsvolles Ambiente und musikalische Umrahmung. Begleitet wird der Abend wie schon bei der Zeltkirche von den Referenten Marcus und Susanne Mockler, die wertvolle Impulse zum Thema: »Liebe feiern und vertiefen« geben. Direkt am Abend darauf findet in der Kilianskirche ein Abend für Singles unter dem Motto »Dinner for One & Co.« statt. Das Leben als Single hat viele Herausforderungen und Chancen. Nach jedem Gang des leckeren Menüs gibt es Impulse von Marion Heigl, Geschäftsführerin von SoloundCO. Am 5. Juli folgt schließlich der Gottesdienst »Mehr als Genug« in der Weinbrennerhalle ­Untermünkheim. Zeltpfarrer Martin Weber wird zu Gast sein und mit der Geschichte vom Wunder der Brotvermehrung zeigen, dass Gottes Gaben unerschöpflich sind. Posaunenchöre und Musikteam begleiten den Gottesdient musikalisch. Für die beiden Dinner-Veranstaltungen wird um Anmeldung bis zum 30. Mai unter Pfarramt.untermuenkheim@elkw.de gebeten.

Ein Abend für Paar, Sa. 13. Juni, 18.30 Uhr, Ein Abend für Singles, So. 14. Juni, 18.30 Uhr, Kilianskirche, Untermünkheim

Gottesdienst, So. 5. Juli, 10 Uhr, Weinbrennerhalle, Untermünkheim, www.festivalderhoffnung.de