Mittendrin – Festival der Hoffnung, 18.05. bis 01.06.25

Unter dem Titel »Mittendrin – Festival der Hoffnung« haben die ­Gesamtkirchengemeinde Braunsbach, die Kirchengemeinden Untermünkheim, Eschental und Gelbingen sowie die ­Gemeinschaftsgemeinde Untermünkheim ein besonderes, zweiwöchiges Programm auf die ­Beine gestellt, das die Kraft des christlichen Glaubens und die ­Zuversicht in einer Welt, der es zunehmend an Hoffnung fehlt, in den Vordergrund stellt. Gemeinsam wird mit einem von Höhepunkten ­gespickten, generationenübergreifenden Programm das Leben gefeiert. Das komfortable Großzelt der Evangelischen Landeskirche Württemberg bietet ideale Möglichkeiten für eine derartige Veranstaltung, die viele Begegnungen zulässt und einlädt, miteinander ins Gespräch über Gott und die Welt zu kommen. Das Zelt steht in Untermünkheim bei der ehemaligen Mühle am Kocher und ist gut von der Bundes­straße aus zu sehen.

Ab Mitte Mai 2025 sollen zwei Wochen lang ­tagsüber und abends neben Konzerten regionaler und überregionaler Gruppen, Themenabende, Candlelightdinner, Vorträge bekannter ­Referenten, Veranstaltungen für Kinder wie Musical und Selbstverteidigungskurse stattfinden. Vor allem aber sollen die regionalen ­Gruppen und Vereine im Zelt zu Gast sein. Bei über 40 Veranstaltungen ist für jeden bestimmt etwas dabei. Es warten einige Highlights auf die Besucher! Gleich am ersten Tag soll mit dem Kabarett von »Duo Camillo« auch der Humor nicht zu kurz kommen. Die weithin bekannte ­Outbreakband wird zu Gast sein. Mit Johannes Warth, Sebastian Rochlitzer und Michi Feuchter werden weitere bekannte Gäste mit dabei sein.

So. 18. Mai bis So. 1. Juni, ehemalige Mühle am Kocher, Untermünkheim, www.festivalderhoffnung.de