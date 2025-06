Montmartre Flair in Bad Wimpfen (12. und 13.7.25)

Am 12. und 13. Jul wird »Vive la France« in Bad Wimpfen gefeiert. Beim Künstlermarkt präsentieren KünstlerInnen ihre Werke aus Malerei, Fotografie, Goldschmiedekunst und Skulpturen und vielem mehr. Im Wormser Hof können Besucher live bei der Kunstentstehung zuschauen. Der Kirchvorplatz ist dem jungen Publikum gewidmet: Kreativangebote wie Keilrahmen sprayen, Stofftaschen bemalen, Kerzenständer gestalten und Kinderschminken. Märchenerzähler entführen kleine und große Zuhörer in die Märchenwelt. Die Musikschule Unterer Neckar sorgt mit Live-Musik für Stimmung und am Samstagabend gibt es französischen Chansons mit Marc Delpy & »Les For me-dables«. Am Sonntag um 11 Uhr gibt’s eine Sommer-Matinee im Spitalhof mit dem MAXI-Orchester und MINI-Streichern. Auf dem Marktplatz locken Stände mit französischen Spezialitäten wie Crémant, Käse, Wein & Crêpes.

Sa. 12. und So. 13. Juli, Sa. 11 bis 20 Uhr, So. 11:30 bis 19 Uhr

Altstadt, Bad Wimpfen, www.gewerbeverein-badwimpfen.de