Montmartre Flair in Bad Wimpfen am 13. und 14. Juli

Das Motto für alle Kenner der französischen Lebensart am Montmartre Wochenende in der Bad Wimpfener Altstadt: »Einkaufen und Genießen wie Gott in Frankreich«. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler präsentieren beim 26. Künstlermarkt Montmartre Flair ihre Werke aus den Bereichen Malerei und Fotografie, Goldschmiedekunst, Skulpturen und viele weitere handgefertigte Kunstwerke. Im Wormser Hof lassen sich Künstler aus der Region bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und zeigen live, wie ihre Kunst entsteht. Der Kirchvorplatz der evangelischen Stadtkirche ist ganz dem jungen Publikum gewidmet: Sprayen auf Keilrahmen, Stofftaschen bemalen oder besprayen, Topflappen bemalen, Baseballcaps gestalten oder Kerzenständer bemalen – die kleinen Künstler dürfen sich hier austoben. Für die musikalische Umrahmung des Markts sorgt die Musikschule Unterer Neckar.

Sa. 13. und So. 14. Juli, Altstadt, Bad Wimpfen

gewerbeverein-badwimpfen.de