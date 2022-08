Mooswiese Feuchtwangen 2022

Die traditionsreiche Feuchtwanger Mooswiese ist zurück. Vom 23. bis 27. September feiert die Kreuzgangstadt ihr traditionelles Mooswiesenfest wieder im gewohnten Umfang.

Alle traditionellen Bestandteile des klassischen Mooswiesenfestes, auf die in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt leider verzichtet werden musste, soll es in diesem Jahr wieder geben. Stattfinden wird somit wieder der große Festzug durch Feuchtwangen am Mooswiesen-Sonntag sowie der Schützenumzug mit Pflasterwalzer am Marktplatz am Samstag. Zudem soll es auf dem Festplatz neben dem großen Bierzelt auch wieder einen Vergnügungspark mit einem vielfältigen Angebot an verschiedenen Fahrgeschäften, Karussells und anderen Highlights geben. Parallel dazu wollen zahlreiche Händler mit ihren Ständen ein buntes Markttreiben zum gemütlichen Flanieren bieten, während auch der heimische Handel seine Pforten wieder im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags öffnet.

»Unsere Mooswiese in Feuchtwangen ist ein fröhliches Fest für alle Generationen«, äußerte erster Bürgermeister Patrick Ruh. »Unser buntes Angebot auf dem Rummelplatz bringt alle Kinderaugen zum Strahlen. Mit unserem sehenswerten großen Festzug durch die Stadt feiern Einheimische gemeinsam mit den begeisterten Besucherinnen und Besuchern von außerhalb unsere vielfältigen Feuchtwanger Traditionen, während die Gäste gleichzeitig dank des großartigen Angebots unserer heimischen Gastronomie auch kulinarisch voll auf ihre Kosten kommen.« Schließlich gehört die Mooswiese Feuchtwangen schon seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im Süddeutschen Raum.

Weitere Informationen zur Mooswiese Feuchtwangen gibt es im Internet unter www.mooswiese.de. Hier wird in den kommenden Wochen auch das vollständige vielfältige Programm rund um Feuchtwangens 5. Jahreszeit erscheinen.

Mooswiese 2022, Fr. 23. bis Di. 27. September, Mooswiese, Feuchtwangen, www.mooswiese.de

Programmhighlights

Fr. 23. September

19 Uhr: Fassanstich durch 1. Bürgermeister Patrick Ruh, an- schließend Auftakt mit der Band »Frankenräuber«

Sa. 24. September

15.30 Uhr: Festzug der Schützengesellschaft 1459 Feuchtwangen

19 Uhr: Gaudi mit der Partyband »Frankenbengel«

So. 25. September

11 Uhr: Frühschoppen mit der Blaskapelle »Illenschwang«

13.30 Uhr: 68. Mooswiesenfestumzug

16.16 Uhr: »Heiteres und Beschwingtes zur Mooswiese«

in der Stiftskirche

19.30 Uhr: Verlosung Mooswiesenschwein, anschließend Gaudi mit der Band »Bayernmän«

Mo. 26. September

13.30 Uhr: Musikalischer Nachmittag mit der »Blaskapelle Thürnhofen«

14.30 Uhr: Stimmung mit den »Lechis«

Di. 27. September

13.30 Uhr: Stimmungsmusik mit den »Fidelen Jagsttälern«

19 Uhr: Show und Stimmung mit den »Grumis«

21 Uhr: Brillantfeuerwerk