Mooswiese, Feuchtwangen

Die Feuchtwanger Mooswiesen-Messe gehört seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im süddeutschen Raum. Verkaufsstände, Landmaschinenausstellung, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr gehören zu Frankens schönster Wiesenkirchweih.

Die Besucher der Mooswiese erleben ein gewachsenes Volksfest mit allen erforderlichen Zutaten. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Einkehr in einem der zahlreichen Gasthäuser mit fränkischen Spezialitäten. Los geht der Betrieb des Vergnügungsparks am Freitag, 22. September um 18 Uhr. Um 19 Uhr findet der Fassanstich durch den 1. Bürgermeister Patrick Ruh mit anschließender Bierprobe im Festzelt statt. Anschließend spielt die Top-Partyband »Bayernmän« zum Auftakt der Muswiese.

Am Samstag, 23. September geht es um 15.30 Uhr mit dem Festzug der Schützengesellschaft 1459 Feuchtwangen weiter, inklusive Abholung des Stadtrats vom Marktplatz und anschließender Königsproklamation. Im Festzelt wird zünftige Stimmungsmusik mit der »Hesslarer Trachtenkapelle« geboten. Außerdem spielt ab 19 Uhr die »Hesslarer Partyband«.

Ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Festplatz um 10 Uhr und ein Festgottesdienst in der Kath. Stadtpfarrkirche um 10.15 Uhr beginnen den Sonntag. Danach heißt es um 11 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit der Blaskapelle »Illenschwang«. Um 13.30 Uhr findet der 69. Mooswiesenfestzug mit Auto- und Blumenkorso des ADAC-Ortsclub Feuchtwangen statt und um 16.16 Uhr wird in der Stiftskirche das Orgelkonzert »Heiteres und Beschwingtes zur Mooswiese« geboten. Die Verlosung des Mooswiesenschweins findet schließlich um 19.30 Uhr statt – ab 17.30 Uhr werden die Lose kostenlos mit jedem Getränk verteilt. Im Anschluss sorgt die Top-Band »Hally Gally« für Stimmung. Am Mooswiesensonntag sind die Geschäfte in Feuchtwangen von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag, 25. September spielt die »Blaskapelle Thürnhofen« ab 13.30 Uhr beim Musikalischen Nachmittag im Festzelt und am Abend rocken die »Lechis« das Festzelt.

Auch am finalen Tag der Mooswiese, dem 26. September, wird noch einmal einiges geboten. Nicht nur sorgen die »Fidelen Jagsttäler« ab 13.30 Uhr im Festzelt für Stimmung, um 14 Uhr findet der Kindernachmittag statt. Zum Endspurt wird im Festzelt ab 18.30 Uhr Show und Stimmung mit den »Grumis« geboten, bevor um 21 Uhr das Große Brillant-Feuerwerk zu beeindrucken weiß. Zusätzlich zum Messe- und Volksfestbetrieb kann an allen Tagen die Landmaschinenausstellung begutachtet werden.

Mooswiesen-Messe

Fr. 22. bis Di. 26. September

Mooswiese, Feuchtwangen

www.tourismus-feuchtwangen.de