Mooswiese: Tradition in Feuchtwangen, 28. bis 30.09.25

Die Feuchtwanger Mooswiesen-Messe gehört seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im süddeutschen Raum. Verkaufsstände, Landmaschinenausstellung, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr gehören zu Frankens schönster Wiesenkirchweih.

Neben den vielen Programmpunkten sollte auch in diesem Jahr der Große Historische Festzug nicht unerwähnt bleiben. Unter dem Motto »Feuchtwangen in Geschichte und Gegenwart – Tradition, Wirtschaft und Kreatives Miteinander« bewegt sich am Sonntag ab 13.30 Uhr zum 71. Mal der bunte Zug durch die Straßen der Altstadt. Den traditionellen Schlusspunkt setzt das große Brillant-Feuerwerk am Dienstagabend. Die Besucher der Mooswiese erleben ein gewachsenes Volksfest mit allen erforderlichen Zutaten. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Einkehr in einem der zahlreichen Gasthäuser mit fränkischen Spezialitäten.

Zu den weiteren Highlights gehört am 26. September der Fassanstich durch den 1. Bürgermeister ­Patrick Ruh mit Bierprobe im Festzelt, gefolgt vom Auftritt der Band »Partyräuber«. Auch am 27. September wird einiges geboten, etwa der Festzug der Schützengesellschaft 1459 Feuchtwangen oder der Auftritt der »Hesslarer Partyband«, die ab 19 Uhr mit Blasmusik und Partyrock für Stimmung sorgt. Neben dem großen Festzug findet am 28. September auch die Verlosung des Mooswiesenschweins statt, gefolgt von super Stimmung mit der Top-Band »Nachteulen«. Auch am 29. September wird hervorragende musikalische Unterhaltung geboten, mittags mit der »Blaskapelle Thürnhofen« und abends mit der Stimmungsband »Bayernmän«. Dasselbe gilt am 30. September, im Festzelt sorgen mittags der »Musikverein Kirchheim« und abends die »Grumis« für gute Laune und Partystimmung.

Am Mooswiesensonntag sind die Geschäfte in Feuchtwangen von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Das Weinzelt bietet an allen Tagen Tanz- und Unterhaltungsmusik mit wechselnden Kapellen.

Mooswiesen-Messe, Fr. 26. bis Di. 30. September, Mooswiese, Feuchtwangen, www.mooswiese.de