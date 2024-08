Mooswiesen-Messe Feuchtwangen, 20. bis 24.09.

Die Feuchtwanger Mooswiesen-Messe gehört seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im süddeutschen Raum.

Verkaufsstände, Landmaschinenausstellung, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr gehören zu Frankens schönster Wiesenkirchweih.

Neben den vielen Programmpunkten sollte auch in diesem Jahr der Große Historische Festzug nicht unerwähnt bleiben. Unter dem Motto »Feuchtwangen in Geschichte und Gegenwart – Eine soziale und naturnahe Stadt« bewegt sich am Sonntag ab 13.30 Uhr zum 70. Mal der bunte Zug durch die Straßen der Altstadt. Den traditionellen Schlusspunkt setzt das große Brillant-Feuerwerk am Dienstagabend. Die Besucher der Mooswiese erleben ein gewachsenes Volksfest mit allen erforderlichen Zutaten. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Einkehr in einem der zahlreichen Gasthäuser mit fränkischen Spezialitäten.

Zu den weiteren Highlights gehört am 20. September der Fassanstich durch den 1. Bürgermeister ­Patrick Ruh mit Bierprobe im Festzelt, gefolgt vom Auftritt der Band »Partyräuber«. Auch am 21. September wird einiges geboten, etwa der Festzug der Schützengesellschaft 1459 Feuchtwangen oder der Auftritt der »Hesslarer Partyband«, die ab 19 Uhr mit Blasmusik und Partyrock für Stimmung sorgt. Neben dem großen Festzug findet am 22. September auch die Verlosung des Mooswiesenschweins statt, gefolgt von super Stimmung mit der Top-Band »Hally Gally«.

Auch am 23. September wird hervorragende musikalische Unterhaltung geboten, mittags mit der »Blaskapelle Thürnhofen« und abends mit der Stimmungsband »Bayernmän«. Dasselbe gilt am 24. September, im Festzelt sorgen mittags die »Fidelen Jagsttäler« und abends die »Grumis« für gute Laune und Partystimmung.

Mooswiesen-Messe, Fr. 20. bis Di. 24. September, Mooswiese, Feuchtwangen, www.mooswiese.de