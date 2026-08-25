Mooswiesen-Messe: Tradition in Feuchtwangen, 26. bis 29.09.26

Die Feuchtwanger Mooswiesen-Messe gehört seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im süddeutschen Raum. Verkaufsstände, Landmaschinenausstellung, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr gehören zu Frankens schönster Wiesenkirchweih. Am Freitag eröffnet um 18 Uhr der beliebte Vergnügungspark seine Pforten, um 19 Uhr erfolgt der Fassanstich durch den Ersten Bürgermeister Dr. ­Ulrich Grünwald mit Bierprobe im Festzelt, danach spielt zum Festauftakt die Partyband »Die Rebellen«. Auch am Samstag wird einiges geboten, etwa der Festzug der Schützengesellschaft 1459 Feuchtwangen um 15.30 Uhr oder der Auftritt der »Partyband Hesslar«, die ab 19 Uhr mit Blasmusik und Partyrock für Stimmung sorgt.

Am Sonntag finden um 10 Uhr der Ökumenische Gottesdienst auf dem Festplatz statt. Neben den vielen Programmpunkten gilt es auch in diesem Jahr, den Großen Historischen Festzug zu erwähnen. Unter dem Motto »Helden des Alltags« bewegt sich am Sonntag ab 13.30 Uhr zum 72. Mal der bunte Zug durch die Straßen der Altstadt. Auch musikalisch wird am Sonntag einiges geboten, u. a. spielen die »Blaskapelle Illenschwang« bereits zum Frühschoppen ab 11 Uhr und ab 19 Uhr die »Rothsee Musikanten«. Die Geschäfte in Feuchtwangen sind am Mooswiesensonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Weiter geht es am Montag mit hervorragender Unterhaltung, nachmittags mit der »Blaskapelle Thürnhofen« und abends mit der Stimmungsband »Partyräuber«. Zum Abschluss am Dienstag spielt der »Musikverein Kirchheim« ab 13.30 Uhr gute Stimmungsmusik und um 14 Uhr folgt der Kindernachmittag. Um 19 Uhr wird dann Show und Party mit der Spitzenband »Bayernmän« geboten. Den traditionellen Schlusspunkt setzt das große Brillant-Feuerwerk am Dienstagabend ab 21 Uhr. Die Markthändler und Aussteller bieten von Samstag bis Dienstag ihre Waren und Dienstleistungen an.

Die Besucher der Mooswiese erleben ein gewachsenes Volksfest mit allen erforderlichen Zutaten. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Einkehr in einem der zahlreichen Gasthäuser mit fränkischen Spezialitäten. Einwohner wie Gäste sind herzlich dazu eingeladen, die 5. Jahreszeit des Feuchtwanger Landes zu erleben. Die Veranstalter wünschen allen Gästen und Einheimischen viel Vergnügen, Spaß und nette Begegnungen.

Programmhighlights:

Fr. 25. September, 19 Uhr: Fassanstich und Bierprobe im Festzelt, anschließend Party mit »Die Rebellen«

Sa. 26. September, 15.30 Uhr: Auftritt der »Partyband Hesslar« mit Blasmusik und Partyrock

So. 27. September, 13.30 Uhr: 72. Mooswiesenfestzug unter dem Motto »Helden des Alltags«

Mo. 28. September 19 Uhr: Stimmung und Gaudi mit der Band »Partyräuber« im Festzelt

Di. 29. September, 21 Uhr: Großes Brillant-Feuerwerk

Mooswiesen-Messe, Sa. 26. bis Di. 29. September, Mooswiese, Feuchtwangen, www.mooswiese.de