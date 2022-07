MORITZ Partynacht auf dem Volksfest am 14. Juli 2022

Mit der MORITZ Partynacht auf dem Heilbronner Volksfest wird der Feierabend zu einem Feier-Abend der ganz besonderen Art. Schlemmen, schunkeln, feiern und abtanzen. Das geht am Donnerstag, den 14. Juli ab 18 Uhr. MORITZ präsentiert die Partynacht schon seit Jahren in Kooperation mit dem Festwirt und Haller Löwenbräu. Einen 10er-Tisch inklusive 10 Maß Bier und 10 halben Göckele kann man sich vorab (bis spätestens 11. Juli, 18 Uhr) beim Festwirt unter der E-Mail-Adresse ­info@goeckelesmaier.de für nur 142 statt regulär 202 Euro im Vorfeld buchen (Buchung am Abend selbst nicht mehr möglich). Knusprige Göckele und mitreißende Partymusik garantieren einen Abend, der lange im Gedächnis bleibt.

MORITZ Partynacht auf dem Heilbronner Volksfest

Do. 14. Juli, 18 Uhr, Göckelesmaier-Festzelt

Theresienwiese Heilbronn

Tischreservierung unter info@goeckelesmaier.de