Mosbacher Weihnachtsmarkt: Malerischer Adventszauber (28.11. bis 21.12.25)

Sternenlichter, ein prächtig geschmückter Weihnachtsbaum und liebevoll dekorierte Hütten schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Markt- und Kirchplatz. Bis zum 21. Dezember können Besucherinnen und Besucher täglich von 11 bis 20 Uhr (Bewirtung bis 21 Uhr) bummeln, genießen und verweilen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein rundet das Erlebnis Weihnachtsmarkt ab. Ein besonderes Highlight ist am 6. Dezember, wenn der Nikolaus wieder kleine Naschereien verteilt. Für den besinnlichen Weihnachtsklang sorgt in bewährter Weise der Posaunenchor Neckarelz-Diedesheim, der zur Eröffnung auf der Bühne und an allen vier Adventssonntagen auf der großen Rathaustreppe spielt.

Im Rathaussaal öffnet am ersten Adventswochenende (29./30.11.) die Sternenstube, wo es allerlei handgefertigte Schätze zum Thema „Stern″ zu bestaunen und zu kaufen gibt. Beim Bilderbuchkino der Musikschule Mosbach zeigen und spielen an beiden Tagen junge Musiktalente ab 17 Uhr die zauberhafte Geschichte eines kleinen Vogels, der in einer Mäusefamilie aufwächst. Vom 5. bis 7. Dezember findet im Rathaussaal die 29. Dezemberausstellung - eine bunte Schau zu Geschichte und Kultur - statt.

Märchenhaft wird es mit dem Klassiker „Schneewittchen″ an beiden Tagen des dritten Weihnachtsmarktwochenendes (13./14.12.) jeweils ab 14 Uhr. Karten für das Stück der VHS-Theaterbühne gibt es an der Tageskasse. Am 20. und 21. Dezember können Kinder zwischen 15 und 18 Uhr im Rathaussaal kreativ werkeln und für ihre Lieben Weihnachtskarten gestalten, Baumschmuck modellieren oder Geschenkeanhänger basteln.

Auf der Bühne am Marktplatz präsentieren sich jeden Mittwochnachmittag und am Wochenende örtliche Kindergärten, Grundschulen und Musikvereine aus der Region und stimmen mit Liedern und Aufführungen auf Weihnachten ein. Wer selber singen möchte, ist am 21. Dezember um 16:30 Uhr zum gemeinsamen Weihnachtssingen eingeladen.

Die Tourist Information bietet während des Marktes wieder viele interessante Themenführungen durch die Altstadt an. Auch der Mosbacher Einzelhandel lädt mit festlich geschmückten Schaufenstern und Adventsshopping zu einem gemütlichen Einkaufsbummel ein. Im Schaufenster der Sparkasse am Ludwigsplatz präsentiert das ökumenische Figurenteam Mosbach-Lohrbach die liebevoll gestaltete Großszene „Jesu Geburt″.

Alle Termine und Programmpunkte mit den genauen Zeiten gibt es im Programmheft des Mosbacher Weihnachtsmarkts, das in den Geschäften der Stadt ausliegt oder online unter www.mosbach.de verfügbar ist.

Mosbacher Weihnachtsmarkt

Fr. 28. November bis So. 21. Dezember, Innenstadt, Mosbach

www.mosbach.de