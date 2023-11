Mosbacher Weihnachtsmarkt

Mit Beginn des letzten Monats im Jahr, startet am Freitag, 1. Dezember der 20-tägige Weihnachtsmarkt in Mosbach.

Mit seinem weihnachtlichen Lichter- und Sternenglanz begrüßt der Markt im Herzen der historischen Fachwerkstadt Besucher aus Nah und Fern. Die romantisch und liebevoll dekorierten Holzhütten, der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen laden täglich von 11 bis 20 Uhr auf dem Markt- und Kirchplatz ein. Umrahmt wird der Markt zudem von einem abwechslungsreichen Begleitprogramm für Klein und Groß. Mit etwas Glück unterstreicht ein bisschen Schnee die ganz besondere Atmosphäre in der Altstadt.

An den Ständen auf dem Marktplatz finden sich handgefertigte Schals, Filzprodukte, Schmuck, Wollwaren, Gewürze, erzgebirgische Holzarbeiten, Honigprodukte, Kerzen und vieles mehr. Auch bei dem breiten Angebot an Speisen und Getränken am Kirchplatz ist für jeden etwas dabei. Jeden Mittwochnachmittag und am Wochenende präsentieren sich auf der Bühne am Kirchplatz verschiedene Gruppen aus örtlichen Kindergärten, Schulen und Musikvereinen aus der Region. Aber auch Gruppen, die schon lange zum Weihnachtsmarkt kommen, wie die Kurpfälzer Alphornbläser oder das Mönchberger Bläserquartett, stimmen auf die schönste Zeit des Jahres ein. Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus, der vom Krampus und zwei Helferelfen begleitet wird, kleine Naschereien auf dem Weihnachtsmarkt. Auch im Rathaussaal wird an den Wochenenden ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am ersten Adventswochenende werden in der Sternenstube handgefertigte Schätze zum Thema »Stern« präsentiert und verkauft. An beiden Tagen findet bei freiem Eintritt ab 17 Uhr im kleinen Rathaussaal die Musikalische Lesung der Musikschule Mosbach zum Bilderbuch »Ein wunderbarer Weihnachtswunsch« statt.

Vom 8. bis 10. Dezember ist die 27. Dezemberausstellung im großen Rathaussaal aufgebaut und zeigt eine bunte Schau zu Geschichte und Kultur. Am letzten Marktwochenende ist am 16. und 17. Dezember nochmal etwas für Kinder im großen Rathaussaal geboten. Die VHS-Theaterbühne »Die Maske« spielt an beiden Tagen ab 14:30 Uhr das Märchen »Hänsel und Gretel«. Karten hierfür gibt es an der Tageskasse. Wer hoch hinaus will, kann an den ersten drei Adventssonntagen jeweils von 14 bis 17 Uhr vom Rathausturm den Blick über den Markt und das geschmückte Fachwerkstädtchen schweifen lassen. An den gleichen Tagen erklingen beim Turmblasen um 17:30 Uhr weihnachtliche Klänge des Posaunenchors Neckarelz-Diedesheim. Traditionell werden während des Weihnachtsmarktes durch die Tourist Information verschiedene Führungen angeboten. Wer kurz vor Weihnachten noch Geschenke benötigt, hat am 9. und 16. Dezember an den langen Einkaufsnächten des Mosbacher Einzelhandels die Möglichkeit, durch die örtlichen Geschäfte zu Bummeln.

Fr., 1. bis Mi., 20. Dezember

täglich 11 bis 20 Uhr

Marktplatz Mosbach

www.mosbach.de