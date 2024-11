Mosbacher Weihnachtsmarkt

Seit Freitag, 29. November, hat der traditionelle Weihnachtsmarkt in Mosbach für insgesamt 24 Tage seine Pforten geöffnet. Viele Sternenlichter und ein prächtig geschmückter Baum schaffen eine gemütliche und romantische Atmosphäre im Herzen der Fachwerkstadt.

Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen sowie leckeren Spezialitäten laden täglich von 11 bis 20 Uhr (Bewirtung bis 21 Uhr) auf dem Markt und Kirchplatz ein. Beim abwechslungsreichen und breiten Angebot an Speisen und Getränken auf dem Kirchplatz und vor der Rathaustreppe ist sicherlich für jeden etwas dabei. An den liebevoll geschmückten Ständen auf dem Marktplatz finden sich handgefertigte Schals, Filzprodukte, Schmuck, Wollwaren, Holzarbeiten, Honigprodukte, Kerzen und vieles mehr. Umrahmt wird der Markt zudem von einem abwechslungsreichen Begleitprogramm für Klein und Groß. Jeden Mittwochnachmittag und am Wochenende präsentieren sich auf der Bühne am Kirchplatz verschiedene Gruppen aus örtlichen Kindergärten, Schulen und zahlreichen Musikvereinen aus der Region. Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus kleine Naschereien auf dem Weihnachtsmarkt.

Im Rathaussaal wird an allen vier Adventswochenenden ein abwechslungsreiches Programm geboten, darunter die Sternenstube, das Bilderbuchkino, diverse Ausstellungen und Theateraufführungen und vieles mehr. Wer hoch hinaus will, kann an allen vier Adventssonntagen jeweils von 14 bis 17 Uhr vom Rathausturm den Blick über den Markt und das geschmückte Fachwerkstädtchen schweifen lassen. An den gleichen Tagen erklingen beim Turmblasen um 17:30 Uhr weihnachtliche Klänge des Posaunenchors Neckarelz-Diedesheim. Traditionell werden während des Weihnachtsmarktes durch die Tourist Information zahlreiche Führungen angeboten. Alle Termine gibt es im Programmheft des Mosbacher Weihnachtsmarktes. Wer kurz vor Weihnachten noch Geschenke benötigt, hat am 14. und 21. Dezember an den Advents-Shoppingabenden des Mosbacher Einzelhandels die Möglichkeit, durch die örtlichen Geschäfte zu Bummeln.

Mosbacher Weihnachtsmarkt

bis So. 22. Dezember

11 bis 20 Uhr, Markt- und Kirchplatz, Mosbach

www.mosbach.de