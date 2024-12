Mosbacher Weihnachtsmarkt

Seit Freitag, 29. November, hat der traditionelle Weihnachtsmarkt in Mosbach für insgesamt 24 Tage seine Pforten geöffnet. Viele Sternenlichter und ein prächtig geschmückter Baum schaffen eine gemütliche und romantische Atmosphäre im Herzen der Fachwerkstadt.

Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen sowie leckeren Spezialitäten laden täglich von 11 bis 20 Uhr (Bewirtung bis 21 Uhr) auf dem Markt und Kirchplatz ein. Beim abwechslungsreichen und breiten Angebot an Speisen und Getränken auf dem Kirchplatz und vor der Rathaustreppe ist sicherlich für jeden etwas dabei. An den liebevoll geschmückten Ständen auf dem Marktplatz finden sich handgefertigte Schals, Filzprodukte, Schmuck, Wollwaren, Holzarbeiten, Honigprodukte, Kerzen und vieles mehr. Umrahmt wird der Markt zudem von einem abwechslungsreichen Begleitprogramm für Klein und Groß. Jeden Mittwochnachmittag und am Wochenende präsentieren sich auf der Bühne am Kirchplatz verschiedene Gruppen aus örtlichen Kindergärten, Schulen und zahlreichen Musikvereinen aus der Region. Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus kleine Naschereien auf dem Weihnachtsmarkt.

Im Rathaussaal wird an allen vier Adventswochenenden ein abwechslungsreiches Programm geboten, darunter die Sternenstube, das Bilderbuchkino, diverse Ausstellungen und Theateraufführungen und vieles mehr. Wer hoch hinaus will, kann an allen vier Adventssonntagen jeweils von 14 bis 17 Uhr vom Rathausturm den Blick über den Markt und das geschmückte Fachwerkstädtchen schweifen lassen. An den gleichen Tagen erklingen beim Turmblasen um 17:30 Uhr weihnachtliche Klänge des Posaunenchors Neckarelz-Diedesheim. Traditionell werden während des Weihnachtsmarktes durch die Tourist Information zahlreiche Führungen angeboten. Alle Termine gibt es im Programmheft des Mosbacher Weihnachtsmarktes. Wer kurz vor Weihnachten noch Geschenke benötigt, hat am 14. und 21. Dezember an den Advents-Shoppingabenden des Mosbacher Einzelhandels die Möglichkeit, durch die örtlichen Geschäfte zu Bummeln.

Mosbacher Weihnachtsmarkt, bis So. 22. Dezember, 11 bis 20 Uhr, Markt- und Kirchplatz, Mosbach, www.mosbach.de

Adventszeit in Eberbach

Erstmals können die Eberbacher und ihre Gäste in diesem Jahr an allen vier Adventswochenenden vorweihnachtliche Atmosphäre bei kleinen feinen Adventsmärkten erleben. Dafür sorgen viele ehrenamtliche Akteure der Stadtgemeinschaft mit viel Herzblut und Engagement.

Den Auftakt macht am ersten Adventswochenende traditionell der Eberbacher Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt, wo vom 29.11. bis zum 1.12. um den großen Weihnachtsbaum ein Reigen aus 22 geschmückten Hütten mit einem vielfältigen kulinarischen und kunsthandwerklichen Angebot zahlreiche Gäste aus nah und fern zum Verweilen einlädt, um Winzerglühwein und Bratapfelpunsch, Falafel und Wildspezialitäten, Crêpes und Käsespätzle, Schupfnudeln, Spießbraten und vieles mehr auf dem Weihnachtsmarkt zu genießen. Verschiedene Eberbacher Ensembles und Musiker sorgen für den musikalischen Rahmen des Weihnachtsmarktes und verzaubern das Publikum. Am zweiten und vierten Wochenende im Advent verwandelt sich der malerische Lindenplatz in ein idyllisches Adventsdorf, wenn die EWG zu ihrem Adventszauber mit weihnachtlichen Leckereien und regionalem Kunsthandwerk einlädt und sogar der Nikolaus vorbeischaut. Das dritte Adventswochenende steht im Zeichen des guten Zwecks, denn dann gestalten Rotary- und Lions-Club den »Adevent« auf dem Lindenplatz, dessen Erlöse für Charity-Projekte gespendet werden.

Wenn anderswo die Lichter ausgeschaltet und die Hütten abgebaut werden und mit dem Weihnachtstag die Marktzeit endet, ist in Eberbach jedoch noch lange nicht Schluss. Zum dritten Mal dürfen sich die Eberbacher und ihre Gäste vom 02.01. bis 26.01. jeweils donnerstags bis sonntags auf das zauberhafte Winterdorf freuen, das mit einem bunten Programm und kulinarischen Genüssen die kalten Wintertage verschönert. Für die ganze Familie ist etwas dabei – Bands und Chöre, Zauber- und Feuershow, Puppentheater und DJs sorgen für gute Laune und natürlich kommt der Genuss nicht zu kurz. Winterzauber in Eberbach also bis weit in den Januar, zu dem die Gäste aus der ganzen Region bequem mit der Odenwaldbahn oder der S-Bahn anreisen können, um sich vom Flair der Stadt verzaubern zu lassen.

Alle Termine und Informationen unter www.eberbach.de