Musik, Kultur & Genuss: Reichsstädter Tage, 12. bis 14.09.25

Vom 12. bis 14. September wird die Aalener Innenstadt erneut zum lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt. Die Reichsstädter Tage – das größte Stadtfest der Region – laden ein zu einem Wochenende voller Musik, Kultur, kulinarischer Genüsse und gelebter Gemeinschaft.

Das traditionsreiche Fest feiert Aalens Geschichte und Vielfalt mit einem abwechslungsreichen Programm, das die Innenstadt in ein buntes Erlebnis verwandelt. Über 100 Programmpunkte erwarten die Besucherinnen und Besucher: Tagsüber präsentieren sich lokale Sport- und Musikvereine, abends spielen über 25 Bands auf Bühnen, die in der gesamten Innenstadt verteilt sind. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – zahlreiche Stände bieten an allen Tagen eine große Auswahl an Speisen und Getränken.

Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, 12. September, ab 19 Uhr unter freiem Himmel auf dem Gmünder Torplatz statt – ein echtes Highlight zum Auftakt des Festwochenendes. Oberbürgermeister Frederick Brütting freut sich besonders auf die Reichsstädter Tage: »Unser Stadtfest steht für die pulsierende Geschichte, unsere lokale Kultur und geschätzte Traditionen in Aalen, die mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert werden. Die lebendige Stadtkultur ist an diesem Wochenende in der gesamten Innenstadt erlebbar, die gelebte Gemeinschaft spürbar.«

Besonders für den Einsatz der vielen Freiwilligen bei der Festivalorganisation zeigt sich Brütting dankbar: »Ich danke allen, die mit ihrem Engagement dieses Fest möglich machen – den Vereinen, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und allen, die mit Einsatz dafür sorgen, dass wir dieses Fest feiern können.«

Für Kinder und Jugendliche bietet die Actionstraße am Kubus ein vielseitiges Programm. Dort kann gespielt, geklettert, gehüpft und entdeckt werden – mit klassischen Kinderspielen, einem Kletterturm, einer Feuerwehr-Hüpfburg, interaktiven Eventmodulen sowie weiteren kreativen Spielstationen. Das Angebot ist bunt, spannend und lädt zum Mitmachen ein. Ein weiteres Highlight ist der verkaufsoffene Sonntag am 14. September. Die Geschäfte in Aalen öffnen von 13 bis 18 Uhr und präsentieren aktuelle Herbst- und Winterkollektionen, neue Trends sowie exklusive Aktionen und Angebote, die speziell zum Festwochenende geplant sind. Der Einkaufsbummel lässt sich ideal mit dem vielfältigen Festgeschehen verbinden und zeigt Aalen von seiner lebendigsten Seite.

Die Reichsstädter Tage bringen Menschen zusammen, schaffen neue Erinnerungen und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Sie sind Ausdruck gelebter Stadtkultur – ein Fest, das weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt.

Die Highlights

Freitag, 12. September

19 Uhr, Gmünder Torplatz: Eröfnungsfeier mit OB Brütting und städtischen Vereinen

20.30 Uhr, Sparkassenplatz: No Exit

Samstag, 13. September

12 Uhr, Storchenplatz Weindorf: Huckberry

13 Uhr, KUBUS-Platz: Familien-Olympiade

16 Uhr, Marktplatz: Kochen Clan Pipe Band, Christchurch and District Band

20.15 Uhr, Gmünder Torplatz: Band Ikarus

Sonntag, 14. September

11 Uhr, Marktplatz: 42nd Floor Big Band

14.30 Uhr, ehemaliges Spiegler-Areal: Magic Vibes

18.30 Uhr, KUBUS-Platz: Roger & The TinWhistles

Reichsstädter Tage, Fr. 12. bis So. 14. September, Fr. 18.30 Uhr, Sa. 11.30 Uhr, So. 10 Uhr, Innenstadt, Aalen, www.aalen-kultur.de