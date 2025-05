Musikfest Weikersheim: Musicalzauber, 04. und 05.07.25

Das Musikfest in Weikersheim ist immer wieder ein absolutes Highlight des Hohenloher Kultur­sommers – so auch in diesem Jahr. 2025 steht alles unter dem Motto »Willkommen, Bienvenue, ­Welcome – Musicalzauber in Weikersheim«. Bereits am 4. Juli um 19.30 Uhr sorgen Conny und die Sonntagsfahrer für eine passende Einstimmung im Schlossgarten. Das Quartett präsentiert auf kurzweilige Art und Weise die musikalischen Perlen und das beschwingte Lebensgefühl des deutschen Schlagers der 50er und 60er.

Am 5. Juli folgt dann das eigentliche Event in der ­gewohnten Konzeption. Um 18 Uhr werden vier Auswahlkonzerte angeboten: Im Rittersaal sorgt das Swing Fagottett mit »Originales und Originelles« für Stimmung, in der Schlosskapelle zeigen ­Asita Djavadi und Jan Röck: »Life is a Cabaret«, im Gärtnerhaus wird »Oper légère – Romeo und Julia« mit der Sopranistin Franziska Dannheim und der ­Pianistin Jeong-Min Kim geboten und in der Orangerie spielt das Manuel von Eden Trio »Musik, ­Musik, Musik«. Alle vier Konzerte zeigen nicht nur, wie vielseitig Musicals sind, sondern auch, auf wie viele unterschiedliche Arten sie sich interpretieren ­lassen. »Musicals sind gewissermaßen eine Brücke zwischen Klassik und emotionaler Bühnenunterhaltung«, erläutert Marcus Meyer, Intendant des Hohenloher Kultursommers, die Wahl der übergeordneten Thematik. »Außerdem hatten wir dieses Thema bisher noch nicht beim Musikfest Weikersheim bzw. noch kaum beim Hohenloher Kultursommer. Wir hoffen, damit ein breites Publikum ansprechen zu können.«

Expand Foto: Manfred Esser Deborah Sasson

Nach kulturellen Begegnungen und dem kulinarischen Angebot um 19 Uhr beginnt das eigentliche Festkonzert um 21.15 Uhr. Marcus Meyer freut sich besonders darüber, den internationalen Musicalstar Deborah Sasson begrüßen zu dürfen: »Sie ist natürlich eine absolute Koryphäe in diesem Bereich. Sie debütierte am Broadway und wurde von Leonard Bernstein für die »West Side Story« nach Hamburg vermittelt. Und auch mit dem »Phantom der Oper« ist ihr Name eng verbunden. Gerade ­erarbeiten wir das genaue Programm mit ihr und dem Dirigenten Juri Gilbo.« Der Fokus des Konzerts liegt auf klassischen Musicals, mit Liedern wie ­»Memory« aus »Cats« oder »Don’t Cry For Me ­Argentina« aus ­»Evita« sowie ein Medley aus »Phantom der Oper« oder »West Side Story« mit den Hits »Maria«, »Tonight« oder »America«. »Freuen darf man sich auch auf »Wenn ich tanzen will« aus dem ­Musical »Elisabeth«. Hier dürfte die Schlosskulisse Weikersheim den perfekten Rahmen bieten«, fügt Marcus Meyer hinzu. Als krönender Abschluss fungiert natürlich wie gewohnt das Feuerwerk im Schlosspark.

Musikfest Weikersheim, Fr. 4. und Sa. 5. Juli, Schloss Weikersheim, www.hohenloher-kultursommer.de